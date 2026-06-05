「一生に一度の天才」――再認識される大谷翔平の価値　打率1割台に沈んだ打者としても覚醒で、もう誰も追いつけない“領域”へ

投打両面でゾーンに入り、怒涛の活躍を続ける大谷。その異次元さに同僚たちも舌を巻く(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりが際立ち始めている。今季10度目の登板となった現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦では、投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）をマークし、文字通り攻守に貢献した。

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約3シーズンぶりに投打二刀流での“完走”を目指している大谷だが、パフォーマンスレベルは異次元の領域に達している。右肘側副靭帯の損傷からの完全復活が注目される投手としては、開幕から61イニングを消化して、防御率0.74、WHIP0.79、被打率.144、被OPS.435。一方で打者としても打率.301、10本塁打、出塁率.420、OPS.941を並べている。

防御率の圧倒的な低さに加え、OPSが平均値を超えていることを考えれば、今季の大谷の二刀流は、かつてない水準にあると言えよう。

興味深いのは、投手としての安定感が増すとともに、打撃成績が上がってきたところだ。

先月の半ばまで「打者・大谷」の状態は明らかに最悪だった。ドジャース移籍後初となる打者として“2連休”となった現地時間5月14日までの月間スタッツは、打率.150、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と振るっていなかった。

しかし、休養明けから別人かのように打席の内容は変わった。本人が「構えが良くなった」と言う微調整の成果もあり、数字も大幅に回復。打者として先発に戻ってからの18試合では、打率.435、出塁率.529と凄まじい貢献を見せている。