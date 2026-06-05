長野県在住の30代男性・しみずさんは小学生の頃、コンビニのレジでピンチに陥った。

【意外な展開】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

たった数十円だけど、お金が足りない......！

すると、後ろに並んでいた男性が......。

＜しみずさんからのおたより＞

自分が小学4〜6年生くらいのころのことです。

その日は友達と2〜3人で公園で遊んでいて、途中で近くのコンビニへみんなでお菓子やジュースを買いに行くことになりました。

友達が先にお会計をしたあと、自分の番に。代金を払おうとするも、数十円足りませんでした。

後ろに並んでいた男性が...

友達はすでに外に行ってしまっていて、借りることは出来ません。

私はお菓子のどれかを諦めようと思っていたのですが......。

後ろに並んでいた男性が、「足りない数十円を出してやる」と声を掛けてくれました。

知らない方ですしもちろん遠慮しましたが、そのまま渡してくれてお会計を済ませました。

しっかりとお礼できたのかも覚えていません。返金なども出来ず、その人がどんな顔だったか、どれくらいの年齢だったのかも覚えてません。

でも、30歳になった今でもその状況自体は覚えてます。

今度は私が「出してやる」側に

そんな私が、数年前、こんな状況に巡り合いました。

コンビニで小学生2人組がお菓子を買っていて、自分が子供の時と同じような事態に陥っていたのです。

私はあの時のことを思い出して、小学生に数十円出してあげました。

小学生は、恥ずかしそうに申し訳なさそうに「ありがとうございます」と言って外へ出てきました。

色々と巡り巡ってくるのだと思いました。

その子も同じような状況にもし遭遇したら、手を差し伸べてほしいですね。



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