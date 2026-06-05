きょうは太平洋側を中心に雲が広がりやすく、朝は西日本や東海で雨の降る所がありそうです。奄美や沖縄では雨の強まる所があるでしょう。関東や北日本では涼しい風が吹きそうです。

【西日本や東海の雨は朝まで】

きのうは九州北部、中国地方、近畿で梅雨入りの発表がありました。朝のうちは西日本や東海で雨の降る所がありそうです。日中は回復に向かい、日本海側を中心に日の差す所もあるでしょう。東北の太平洋側は、にわか雨の所がある見込みです。前線や湿った空気の影響で沖縄や奄美は雨が降りやすく、雷雨になる所もあるでしょう。

【関東や北日本朝晩はひんやり】

日中の気温は西日本や北陸を中心にきのうより高い所もあり、27℃前後で、鹿児島では30℃まで上がるでしょう。関東や北日本はきのうより低く、東京で23℃、仙台で19℃の予想です。涼しい海からの風が吹き、朝晩を中心にひんやりと感じられそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：13℃

青森 ：17℃ 盛岡：21℃

仙台 ：19℃ 新潟：28℃

長野 ：28℃ 金沢：27℃

名古屋：25℃ 東京：23℃

大阪 ：26℃ 岡山：25℃

広島 ：27℃ 松江：28℃

高知 ：27℃ 福岡：27℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

【月曜日にかけて太平洋側で雨強まる】

週末は熱帯低気圧や前線が北上するため、雨の範囲が広がります。あすは九州南部や四国に雨雲が広がるでしょう。日曜日は西日本や東日本にも雨の範囲が広がっていき、月曜日にかけて、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もありそうです。雨の降り方に注意が必要です。東海や関東も、梅雨入りが近そうです。