◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）

巨人は田中将大投手と小林誠司選手のバッテリーで試合をスタート。今季初の組み合わせでしたが、この裏には實松一成バッテリーコーチの進言があったと橋上秀樹監督代行が明かしました。

實松コーチは「マー君、最近勝ちがついてなかったし、誠司が何とか、粘り強く配球してくれる期待もありました。今年はスタメンもなかったので、思い切って誠司に行ってもらいたいなって。ずっとローテーションを守っていても、どうしても状態が上がらなかったときとか、勝ちがつかないときは、何かを変えてあげないといけないと思うので」とその理由を明かしました。

「粘り強さはもちろんありますし、うまくマー君のよさ、きょうの状態の中でのよさを引き出してくれていた。球種を消すことなく、インサイドのまっすぐは打たれましたけど、それでも使いながら、後半に生かすための配球を随時、入れてくれていたのでさすがだなって思いました」

現在、1軍にいるキャッチャー陣は大城卓三選手、岸田行倫選手に小林選手の3人。實松コーチは「2軍には甲斐拓也も山瀬（慎之助）も頑張ってます。いつも言うんですけど、ポジションが1個しかないので、みんなで競争しながらですね」とその層の厚さを誇りました。