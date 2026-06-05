◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、昨年大会覇者の蟬川泰果（アース製薬）は６バーディー、３ボギーで３アンダーの６７をマークし、首位と２打差の７位と好発進した。

強風が吹くメジャー仕様の難コースで出だし１番から出入りが激しい展開。６番と７番で連続ボギー後、８番パー４で残り１５２ヤードの第２打を４メートルにつけて伸ばし「流れが変わった」。１０番で右ラフから２メートルにつけて伸ばし、後半で３バーディーを奪った。

蟬川は「ティーショットがあまり良くなかった中でよくまとめることができた。先週のミズノオープンもいい感覚で練習ラウンドに入りながら本番になかなかつなげられなかったけど、今日はやっとつなげられた」とかみしめた。

台風の影響でコースが閉鎖された３日はクラブを握らず、コースのメモをまとめるなど主に休養にあてた。「この調子でこのコースに入って不安要素でしかなかったけど、状態は悪くなかった。パッティングからドライバーまでいいフィーリングで臨めた」と語った。

昨年は１８番のバーディーで首位の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）に追いつき、プレーオフ１ホール目でバーディーを決めて逆転優勝。ツアー史上最年少でメジャー３冠を達成した。大会史上初の連覇に向けて「明日、しっかり自信を持ってプレーできそうなので、楽しみに頑張りたい」と第２ラウンドを見据えた。