プロ野球 セ・パ交流戦は4日、6試合が行われました。

西武は1点リードの4回、ネビン選手と渡部聖弥選手のヒットでチャンスを作ると西川愛也選手がライトへタイムリーを放ち、リードを3点に広げます。先発の平良海馬投手は7回1失点の好投で4勝目を挙げ阪神に連勝を飾りました。

ソフトバンクは初回に栗原陵矢選手の2ランホームランで先制します。先発のスチュワート・ジュニア投手は6回に1点を失いますが、その後は4人の中継ぎ陣の継投で1点を守り切り中日に2-1の勝利。7連勝を飾りました。

オリックスは巨人に敗れ3連敗、楽天は7点リードの8回に6本のヒットと4つの四死球が絡み7失点。9回は暴投で1点失いサヨナラで敗れました。

日本ハムは延長12回、2アウトランナー1塁2塁で山縣秀選手が2点タイムリーを放ち勝ち越し、さらに1点を加えたその裏、菊地大稀投手が無失点で抑えロングゲームを制しました。

＜6月4日の交流戦結果＞

◆西武 4-2 阪神

勝利【西武】平良海馬（4勝1敗)

敗戦【阪神】西勇輝(3勝2敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗18S）

◆ソフトバンク 2-1 中日

勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(4勝3敗)

敗戦【中日】金丸夢斗(4勝5敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹（1敗8S）

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢17号

◆巨人 2-1 オリックス

勝利【巨人】中川皓太(2勝)

敗戦【オリックス】エスピノーザ(5勝2敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗18S)

本塁打【巨人】キャベッジ11号

◆ DeNA8×-7楽天

勝利【DeNA】伊勢大夢(1勝1敗)

敗戦【楽天】西垣雅矢(3勝3敗)

本塁打【楽天】佐藤直樹5号

◆ロッテ5-2ヤクルト

勝利【ロッテ】小島和哉(2勝4敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人（1敗20S）

◆日本ハム 5-2 広島勝利【日本ハム】山本拓実(1勝)敗戦【広島】塹江敦哉(1勝2敗)セーブ【日本ハム】菊地大稀（1S）本塁打【広島】ファビアン3号【日本ハム】レイエス10号