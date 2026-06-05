リアルイベント「ちいかわ おばけの森」夏のお台場に出現！ 水みくじ引ける「ちいかわ神社」も
今年の夏から新たに開催されることが発表されたイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」内で、「ちいかわ おばけの森」が展開されることが発表された。併せてメインビジュアルも公開されている。
【動画】島二郎キタ〜！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告
■グッズも販売
「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」は、7月25日（土）から8月23日（日）までフジテレビ本社屋などで開催されるフジテレビの新しいリアルイベント。
今回本イベントの一環として「ちいかわ おばけの森」が、フジテレビ社屋最大のイベントスペースで展開されることが明らかになった。
おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では“水みくじで運試し”や“スーパージャンボヨーヨーつり”に挑戦できる（別途有料）。
さらに、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のフォトスポットやここでしかゲットできない来場者特典の配布も実施。今年の夏はお台場でちいかわたちとの思い出を作れることだろう。なお、入場には1DAYパスポートが必要となる。
今回の発表に併せ、おばけになったちいかわたちを描いた「ちいかわ おばけの森」メインビジュアルも公開。大きな満月が光を放つ夜の森の中で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが、おばけになってふわりと宙に浮かんでいる。足元には光る不思議なキノコが生い茂り、周囲には怪しげな青やピンク、黄色の人魂（ひとだま）がゆらゆらと漂う、どこか不穏でファンタジックな世界観となっている。
そして、フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、本イベントのイラストを使用した商品が登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなど、ファン必見の注目グッズが大集合する。
ほかにも『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品も用意。また、22階店舗限定のノベルティ配布も予定だ（※22階店舗は入店に1DAYパスポートが必要。1階店舗は入店に1DAYパスポートは不要だが、一部事前予約が必要）。グッズの詳細や販売方法は後日発表される。
「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」のチケットは、6月6日（土）の10時00分から7月24日（金）の23時59分まで販売。
【動画】島二郎キタ〜！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告
■グッズも販売
「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」は、7月25日（土）から8月23日（日）までフジテレビ本社屋などで開催されるフジテレビの新しいリアルイベント。
おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では“水みくじで運試し”や“スーパージャンボヨーヨーつり”に挑戦できる（別途有料）。
さらに、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のフォトスポットやここでしかゲットできない来場者特典の配布も実施。今年の夏はお台場でちいかわたちとの思い出を作れることだろう。なお、入場には1DAYパスポートが必要となる。
今回の発表に併せ、おばけになったちいかわたちを描いた「ちいかわ おばけの森」メインビジュアルも公開。大きな満月が光を放つ夜の森の中で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが、おばけになってふわりと宙に浮かんでいる。足元には光る不思議なキノコが生い茂り、周囲には怪しげな青やピンク、黄色の人魂（ひとだま）がゆらゆらと漂う、どこか不穏でファンタジックな世界観となっている。
そして、フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、本イベントのイラストを使用した商品が登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなど、ファン必見の注目グッズが大集合する。
ほかにも『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品も用意。また、22階店舗限定のノベルティ配布も予定だ（※22階店舗は入店に1DAYパスポートが必要。1階店舗は入店に1DAYパスポートは不要だが、一部事前予約が必要）。グッズの詳細や販売方法は後日発表される。
「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」のチケットは、6月6日（土）の10時00分から7月24日（金）の23時59分まで販売。