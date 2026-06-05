匂いで心が読める女子×妄想で愛でる“変態” BSテレ東、不器用な男女の恋愛ドラマを放送 ゆいかれん×藤林泰也 W主演『ドライな同期の溺愛癖』
BSテレ東は5日、ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(毎週水曜 深0：00〜0：30）を7月8日から放送すると発表した。
【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也
2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠。
ふとしたきっかけで宮嶋の心を読むと表のドライな一面とは裏腹、彩芽のことを妄想で愛でている変態だったことが判明。想いを知ってしまった恋愛奥手の彩芽と感情を全く表に出さないドライな宮嶋。それぞれ恋愛への不器用さを抱えた2人が一歩踏み出す模様を、2人を取り巻く人間模様とともに描く。
W主演の一人、相手の“匂い”から心の声を読み取れる変わった特技を持つ女性・花澤彩芽を演じるのは、宝塚歌劇団月組の娘役スターで、宝塚歌劇団退団後はドラマ『リベンジ・スパイ』（テレビ朝日）や『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ）、日曜劇場『GIFT』（TBS）などの作品に出演している俳優・ゆいかれん。本作が初のドラマW主演となる。
もう一人のW主演、彩芽の同期で潔癖症ゆえに彩芽が心を読めないクールで“超ドライ”な男性・宮嶋翠役には、ドラマ『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）で黒鋼スパナ／ヴァルバラド役を演じ、その後もドラマ『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）や舞台『忠臣蔵』などに出演。マルチな才能を発揮し出演作が絶えない藤林泰也に決定した。
■ゆいかれん コメント
花澤彩芽は、特別な力を持っているからこそ、人との距離を取り、心に壁を作って生きてきた女の子です。そんな彼女が、クールでドライな宮嶋の優しさに触れながら、少しずつ人を信じて心を開いていく姿がとても魅力的だと感じています。言葉にすることの大切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった作品です。不器用な二人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたらうれしいです！そして、私の鼻にだけ届く熱烈な「溺愛妄想」もぜひお楽しみに
■藤林泰也 コメント
この度、『ドライな同期の溺愛癖』で宮嶋役を演じさせていただくことになりました、藤林泰也です。ドライでそっけない同期が、実はとんでもない妄想癖を抱えている――。そんな宮嶋のギャップある魅力をお届けできるよう、原作の空気感を大切にしながら、試行錯誤を重ねて演じさせていただきました。僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、その魅力を映像でもみなさまにお届けできたら嬉しいです！ぜひお楽しみにー！
■碧依ぺき氏 コメント
ドラマ化の話が来ていると私が聞いたのは去年のクリスマスの日だったのですが、なんというクリスマスプレゼントなんだ！と震えたのを覚えています。普段私が頭の中で動かしている宮嶋と花澤が映像でどう動くのか、そして宮嶋の妄想シーンはどういう風になるのか！今からとてもワクワクしています。このような貴重な機会を与えて頂き、この作品に関わってくれた全ての皆様に感謝です。私も一視聴者として、放送を楽しみにしております！
■久保田渉氏（テレビ東京 プロデューサー）コメント
もし自分に、人の心が読める特殊能力があって、密かに想いを寄せる相手の本音が分かったら…。そんな誰もが一度は妄想するシチュエーション…ではなく、好意を抱くどころか、むしろ苦手意識を持った相手からの好意に気づいてしまい、しかもその正体が、とんでもない変態妄想による溺愛だった…！そんな衝撃的なきっかけから動き出す二人のラブコメディーを実写ドラマ化します！相手の想いを知りながらも、表向きは気づかないふりで平然を装う花澤と、自分の欲望が筒抜けだとは露知らず、ポーカーフェイスでドライに振る舞う宮嶋。こうした複雑で繊細な感情の機微が求められる難しい役どころを、ゆいかれんさんと藤林泰也さんが時に切なく、時にコミカルに、息の合った演技で魅力たっぷりに表現してくれています！どこか不器用な二人が紡ぐ、もどかしくも最高の“胸キュン”を、ぜひ温かく応援しながら楽しんでいただければ幸いです！
【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也
2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠。
W主演の一人、相手の“匂い”から心の声を読み取れる変わった特技を持つ女性・花澤彩芽を演じるのは、宝塚歌劇団月組の娘役スターで、宝塚歌劇団退団後はドラマ『リベンジ・スパイ』（テレビ朝日）や『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ）、日曜劇場『GIFT』（TBS）などの作品に出演している俳優・ゆいかれん。本作が初のドラマW主演となる。
もう一人のW主演、彩芽の同期で潔癖症ゆえに彩芽が心を読めないクールで“超ドライ”な男性・宮嶋翠役には、ドラマ『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）で黒鋼スパナ／ヴァルバラド役を演じ、その後もドラマ『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）や舞台『忠臣蔵』などに出演。マルチな才能を発揮し出演作が絶えない藤林泰也に決定した。
■ゆいかれん コメント
花澤彩芽は、特別な力を持っているからこそ、人との距離を取り、心に壁を作って生きてきた女の子です。そんな彼女が、クールでドライな宮嶋の優しさに触れながら、少しずつ人を信じて心を開いていく姿がとても魅力的だと感じています。言葉にすることの大切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった作品です。不器用な二人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたらうれしいです！そして、私の鼻にだけ届く熱烈な「溺愛妄想」もぜひお楽しみに
■藤林泰也 コメント
この度、『ドライな同期の溺愛癖』で宮嶋役を演じさせていただくことになりました、藤林泰也です。ドライでそっけない同期が、実はとんでもない妄想癖を抱えている――。そんな宮嶋のギャップある魅力をお届けできるよう、原作の空気感を大切にしながら、試行錯誤を重ねて演じさせていただきました。僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、その魅力を映像でもみなさまにお届けできたら嬉しいです！ぜひお楽しみにー！
■碧依ぺき氏 コメント
ドラマ化の話が来ていると私が聞いたのは去年のクリスマスの日だったのですが、なんというクリスマスプレゼントなんだ！と震えたのを覚えています。普段私が頭の中で動かしている宮嶋と花澤が映像でどう動くのか、そして宮嶋の妄想シーンはどういう風になるのか！今からとてもワクワクしています。このような貴重な機会を与えて頂き、この作品に関わってくれた全ての皆様に感謝です。私も一視聴者として、放送を楽しみにしております！
■久保田渉氏（テレビ東京 プロデューサー）コメント
もし自分に、人の心が読める特殊能力があって、密かに想いを寄せる相手の本音が分かったら…。そんな誰もが一度は妄想するシチュエーション…ではなく、好意を抱くどころか、むしろ苦手意識を持った相手からの好意に気づいてしまい、しかもその正体が、とんでもない変態妄想による溺愛だった…！そんな衝撃的なきっかけから動き出す二人のラブコメディーを実写ドラマ化します！相手の想いを知りながらも、表向きは気づかないふりで平然を装う花澤と、自分の欲望が筒抜けだとは露知らず、ポーカーフェイスでドライに振る舞う宮嶋。こうした複雑で繊細な感情の機微が求められる難しい役どころを、ゆいかれんさんと藤林泰也さんが時に切なく、時にコミカルに、息の合った演技で魅力たっぷりに表現してくれています！どこか不器用な二人が紡ぐ、もどかしくも最高の“胸キュン”を、ぜひ温かく応援しながら楽しんでいただければ幸いです！