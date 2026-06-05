前田敦子、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュ役に 2年ぶり日テレ系ドラマレギュラー出演【ファーストクライ 母子救命救急班】
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の前田敦子が、比嘉愛未が主演を務める7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時〜）に出演することが決定した。
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舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。このたび、主演の比嘉、産婦人科専攻医役の松島聡に続き、セレブ病院のコンシェルジュ・成宮忍（なりみや・しのぶ）役に前田の出演が決定した。前田はドラマや映画、舞台など幅広く活躍し、俳優として確かな存在感を放っている。日本テレビ系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送の「厨房のありす」以来2年ぶりとなる。
本作で前田が演じる成宮は、日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉には相手を見透かしたような鋭さがある。仕事ぶりは完璧で隙がない一方、私生活は謎に包まれており、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせているキャラクターだ。院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉）や専攻医・永坂海斗（松島）と共に、様々な事情を抱えた妊婦と向き合っていく。数々の作品でキーパーソンを演じてきた前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍にも要注目だ。そのほかの個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表予定となる。（modelpress編集部）
【成宮忍（なりみや・しのぶ）役】
聖フィオナ病院のコンシェルジュ。ソーシャルワーカーの資格を持つ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉にはどこか相手を見透かしたような鋭さがある。名探偵さながらの観察眼と洞察力の持ち主。
【コメント】
私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミをいれる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆様に様々な角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください。
【Not Sponsored 記事】
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◆前田敦子、2年ぶり日テレ系ドラマレギュラー出演
舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。このたび、主演の比嘉、産婦人科専攻医役の松島聡に続き、セレブ病院のコンシェルジュ・成宮忍（なりみや・しのぶ）役に前田の出演が決定した。前田はドラマや映画、舞台など幅広く活躍し、俳優として確かな存在感を放っている。日本テレビ系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送の「厨房のありす」以来2年ぶりとなる。
◆前田敦子コメント
【成宮忍（なりみや・しのぶ）役】
聖フィオナ病院のコンシェルジュ。ソーシャルワーカーの資格を持つ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉にはどこか相手を見透かしたような鋭さがある。名探偵さながらの観察眼と洞察力の持ち主。
【コメント】
私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミをいれる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆様に様々な角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください。
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