夏帆、蒼井優主演TBS金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」出演 事故に巻き込まれる夫婦の1人演じる
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の夏帆が、蒼井優主演のTBS系7月期金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に出演することが決定した。
【写真】夏帆、胸元ざっくり衣装姿
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる今作は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。
ある夏の日、2組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。
本作はこれまでに主演の蒼井、中島歩、高橋文哉の出演が発表されているが、このたび、夏帆の出演が決定した。どんな役柄にもリアリティと人間味を吹き込む変幻自在な演技力で、数々のドラマや映画に引っ張りだこの夏帆。社会現象にもなった生方脚本の「silent」ではろう者を演じ、完璧な手話と表情で語りかける名演が視聴者の感動を呼んだ。以降も「ブラッシュアップライフ」（2023年・NTV）、「ホットスポット」（2025年・NTV）などの話題作に出演。2025年10月期の火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」では、彼氏ファーストな自分と決別し自由を謳歌していくヒロインを好演し、作品も含めて反響を呼んだ。TBSドラマへの出演は、同作以来となる。
本作で夏帆が演じるのは、古書店でパートをしている主婦、あずさ・34歳。夫、5歳の息子と3人暮らし。明るく天真爛漫でコミュニケーション能力も高いが、飄々としていてどこか掴みどころがない。家族3人で平凡ながら幸せに暮らしていたが、ある日、もう1組の夫婦と共に事故に巻き込まれてしまう。明るく、どこか掴みどころのない主婦・あずさを、どのように演じるのか。蒼井演じる主人公・咲子、中島演じる樹生、高橋演じる直人、そして夏帆演じるあずさの謎に包まれた、それぞれの関係性とは。そして、ビジュアルの最後の1枠に入る出演者は誰なのか。（modelpress編集部）
蒼井さんをはじめ、素敵な共演者の皆さま、そして生方さんの脚本、土井監督の演出という魅力的な座組に自分が参加できることに、身が引き締まる思いです。生方さんとご一緒した前作では全編手話でのお芝居だったので、今作ではまた違ったアプローチで、生方さんが描く素敵な言葉たちをどうすれば自分の言葉にできるだろうか、ということをずっと考えています。リアルとファンタジーをふわっと行き来する言葉たち、そしてちょっと歪な人間模様が、どんなふうに皆さまに届くのかとても楽しみです。
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◆蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる今作は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。
◆夏帆、事故に巻き込まれる夫婦の1人演じる
本作はこれまでに主演の蒼井、中島歩、高橋文哉の出演が発表されているが、このたび、夏帆の出演が決定した。どんな役柄にもリアリティと人間味を吹き込む変幻自在な演技力で、数々のドラマや映画に引っ張りだこの夏帆。社会現象にもなった生方脚本の「silent」ではろう者を演じ、完璧な手話と表情で語りかける名演が視聴者の感動を呼んだ。以降も「ブラッシュアップライフ」（2023年・NTV）、「ホットスポット」（2025年・NTV）などの話題作に出演。2025年10月期の火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」では、彼氏ファーストな自分と決別し自由を謳歌していくヒロインを好演し、作品も含めて反響を呼んだ。TBSドラマへの出演は、同作以来となる。
本作で夏帆が演じるのは、古書店でパートをしている主婦、あずさ・34歳。夫、5歳の息子と3人暮らし。明るく天真爛漫でコミュニケーション能力も高いが、飄々としていてどこか掴みどころがない。家族3人で平凡ながら幸せに暮らしていたが、ある日、もう1組の夫婦と共に事故に巻き込まれてしまう。明るく、どこか掴みどころのない主婦・あずさを、どのように演じるのか。蒼井演じる主人公・咲子、中島演じる樹生、高橋演じる直人、そして夏帆演じるあずさの謎に包まれた、それぞれの関係性とは。そして、ビジュアルの最後の1枠に入る出演者は誰なのか。（modelpress編集部）
◆夏帆（あずさ役）コメント
蒼井さんをはじめ、素敵な共演者の皆さま、そして生方さんの脚本、土井監督の演出という魅力的な座組に自分が参加できることに、身が引き締まる思いです。生方さんとご一緒した前作では全編手話でのお芝居だったので、今作ではまた違ったアプローチで、生方さんが描く素敵な言葉たちをどうすれば自分の言葉にできるだろうか、ということをずっと考えています。リアルとファンタジーをふわっと行き来する言葉たち、そしてちょっと歪な人間模様が、どんなふうに皆さまに届くのかとても楽しみです。
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