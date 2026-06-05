【全2回（前編/後編）の前編】

「皇室典範改正」の議論が大詰めを迎えている。今国会での法案成立が濃厚となる中、注目を集めているのが愛子さまの結婚問題だ。旧宮家から皇室入りする可能性のある男系男子が「お婿さん」候補に挙げられる一方で、新たな論争の“火種”にもなっているという。

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【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう… 「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿

天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（24）は5月23日、東京・代々木公園で開かれた「ラオスフェスティバル2026」に臨席された。同国は昨年11月、ご自身が初めて単独で公式訪問された地である。

「今年に入ってから駐日大使夫妻の招待を受け、愛子さまは都内のラオス大使館を訪れています。その際に今回のフェスティバルへの招待を受けたといい、当日、愛子さまが身に着けられた民族衣装は事前にラオス側から贈られたものでした」（宮内庁担当記者）

会場には立ち見客も含め130人ほどが集まった。都内小平市から駆け付けたという参加者（60代男性）に聞くと、

「気品のあるオーラに圧倒されました。笑顔を絶やさず、公務に励まれる愛子さまのお姿を見ると“お幸せになってもらいたい”と心から思います。国会で大詰めを迎えている皇室典範改正を巡る議論も、愛子さまの将来に無関係ではなく、注視しています」

愛子さま

議題となっている2点

同じ日、自民党の「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」会長を務める麻生太郎副総裁（85）は、地元・福岡市で開かれた党会合で、

「いよいよ取りまとめの段階に入っている。今国会中の（典範）改正に全力で取り組む」

と、強い意欲を見せていた。およそ1年ぶりとなる与野党協議が4月に再開され、5月15日に開かれた全体会議では、全13党派の見解が出そろった。政治部デスクによれば、

「議題となっているのは、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する。（2）旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える、の2点です。（1）については、おおむね各党の合意が得られていますが、（2）は自民や日本維新の会が『第一優先』と位置付ける一方で、中道改革連合内の一部は慎重な姿勢を崩していません」

憲法学が専門で日本大学名誉教授の百地章氏が言う。

「すでに議論は尽くされており、7月に会期末を迎える今国会での成立は十分可能だとみられています。目下、焦点となっている旧宮家から養子を迎える案は、皇統に属する男系男子を確保するための特別措置となります。つまり恒久法である皇室典範そのものを改正するのではなく、時限立法として特例法を制定することになると考えられます」

この養子案については昨年4月、玄葉光一郎・衆院副議長（当時）が与野党協議終了後の会見で「4宮家に未婚の男系男子がいるとの前提で議論が行われてきた」旨を明かしている。

「“必要とあれば皇籍復帰する考えを持つ男系男子が4人ほどいる”と聞いている」

その4宮家とは、1947年に皇籍離脱した旧11宮家のうち賀陽（かや）・久邇（くに）・東久邇・竹田の各家を指す。

麗澤大学教授の八木秀次氏によると、

「政府側がそういう説明をしたということは、すでに事務方が“応じてくれる人はいる”との感触を得ていると考えるのが自然です。実際、私も“必要とあれば皇籍復帰する考えを持つ男系男子が4人ほどいる”と聞いています」

加えて、保守派の中には早くも、皇室入りする旧宮家の男系男子と愛子さまとのご成婚を望む声も上がっているのだが、

「仮にそうなれば、愛子内親王殿下は妃殿下として皇室にお残りになり、男児が生まれれば天皇家直系かつ男系男子となります。『皇位継承』と『皇族数確保』という二つの観点から理想的だと考える人たちがいるのは事実です」（同）

「長身で端正な顔立ちのイケメンとして知られている」

こうした「お婿さん候補」に浮上しつつある人たちについて、前出の百地氏が明かす。

「私の知る限りでは、4宮家には計11人の独身男系男子がいます。内訳は、賀陽家に20〜30代の方がお二人、久邇家に10代の方がお一人、東久邇家に10〜20代の方が6人。そして竹田家には10代と幼年の方がお二人となります」

中でも、ひときわ注目を集めるのが賀陽家（旧・賀陽宮家）の男系男子だという。現当主の正憲氏（66）は学習院初等科以来の天皇陛下のご学友で、かつて紀宮さま＝黒田清子（さやこ）さん＝（57）のお相手として取り沙汰されたこともある人物だ。

「正憲氏は宮内庁で儀式や雅楽などの事務を担当する式部職を務めた後、外務省に出向し、在デンマーク大使館一等書記官などを経て同省儀典官室などに所属しました。彼には現在31歳と28歳になるご子息がいます。共に幼稚園から高校まで学習院で学び、兄は早大政経学部、弟は同理工学部に進学しました」（皇室ジャーナリスト）

卒業後、兄は大手鉄鋼メーカーに就職。一方、“ロマンスのお相手”として、かつてメディアで取り上げられたことがあるのは弟の方である。

「愛子さまの4歳年上となる彼は高校時代、アーチェリー部に所属し、長身で端正な顔立ちのイケメンとして知られます。新年祝賀の折など、ご学友として陛下にお目にかかる際に正憲氏が子供たちも連れて行ったことから、兄弟と愛子さまとの交流が始まったとされています。とりわけ弟さんは愛子さまと年齢が近いこともあり、お話が盛り上がったというのです」（同）

賀陽家と並ぶ「有力候補」は

1947年当時の皇位継承順位を現在の系図に当てはめると、4家のうち、久邇宮朝彦親王の長男の血筋にあたる賀陽家が最上位となる。この点も、関心を集める大きな理由である。

さらに賀陽家と並ぶ「有力候補」と目されるのが、久邇宮家から分かれて1906年に創設された東久邇宮家だという。

同家の初代当主は、終戦直後に“宮さま宰相”として知られた稔彦（なるひこ）王。夫人は明治天皇の9女にあたり、その長男・盛厚氏も昭和天皇の長女・成子さんとの間に3人の男子をもうけた。

「長男は昭和天皇の初孫で、上皇さまの甥にあたる信彦さんです。2019年3月に亡くなりましたが、息を引き取る10日ほど前、上皇さまは美智子さまとご一緒に、都内にある信彦さん宅をお見舞いに訪ねられました」（旧宮家関係者）

信彦氏の弟である秀彦氏（76）は、親戚筋にあたる旧伯爵の壬生（みぶ）家に養子入りし、壬生基博と改名。現在は皇室ゆかりの「山階鳥類研究所」で理事長を務めている。この基博氏の長男と次男の家庭には、それぞれ10代の男の子がいるという。

「信彦さんの下の弟の眞彦（なおひこ）氏（73）の長男には20代の男子が、さらに次男にも男児が1人います。そして信彦さんの長男・征彦氏（53）にも10代の男の子が2人いる。男系男子の数の多さに加え、東久邇家は男系の継承者であるばかりか、女系においても今上天皇と濃い血縁関係にあります。過去には天皇皇后両陛下をはじめとした皇室の方々と霞会館（前身は華族会館）などで、子供たちと共に交流を深めていました」（同）

後編では、愛子さまと旧宮家の男系男子のご成婚を望む声に対する、専門家の批判的な見解を紹介する。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載