鈴木参院議員の問題提起

自民党の鈴木宗男参院議員は2日、参議院の法務委員会で、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（当時監督）が家庭内で長女への暴行容疑で現行犯逮捕された事案について質問に立った。鈴木氏は事件発生直後からこの事案に大きな関心を示し、国会でも取り上げることとなったわけだが、となるとやはり「実際に何があったのか」について注目が集まることになるようだ。

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まずは経緯を振り返っておこう。

事件発生は5月25日。「親が暴力を振るっている」旨の110番通報を児童相談所から受けて臨場した警視庁の警察官が阿部前監督を現行犯逮捕したものだ。

阿部前監督

翌日の釈放後に任意捜査に切り替えられ、辞任を申し出た阿部前監督は会見。その際に被害を受けたとされる長女の手紙を弁護士が代読して紹介した。

「殴る蹴るといった事実は」

その内容はざっと以下の通りだ。

《暴力に関しましては殴る蹴るといった事実はございませんでした。報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせて頂ければと思っております。父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり、ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、お電話をさせていただきました。どのようにすればいいか分からないといった形で児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私の意向が聞かれることなく警察に通報されるという形になってしまいました。警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行される姿をみて、私は目前で泣き崩れてしまいました》

社会部デスクによると、「何しろ長女自身の告白ですので、児相や警察の判断への疑義を呈する世論が持ち上がり、監督復帰を嘆願するネット上の署名がわずか3日間で13万筆超となるなど、阿部前監督への同情論が高まって行きました」

「父とはすでに仲直りした」

鈴木氏はこの件を受け、ブログで持論を展開した。

阿部前監督について《愛情を持ってのことだったと私なりに推測する》《いかに子どもと言えども受け止めによって愛情、親切が仇になってしまうこともある》と評したうえで、阿部前監督の長女がChatGPTに相談したことについて《お母さんがそばに居たのだからAIよりもなぜ身近な人に相談しなかったのか。ゲーム感覚的に機械に頼るこの流れになんとも空々しい思いにかられた》と指摘。

長女の手紙にあった「父とはすでに仲直りした」との文言に触れ、《ならば逮捕する必要性があったのか、ふと疑問に思う》《何の為に逮捕したのかきちんとした説明がない。事実関係を把握し、逃亡の恐れのない人を、しかも凶悪事件ではない人を逮捕している》《警察の対応は過剰な反応ではと受け止める次第だ》《いずれにせよ機械に頼り、人間関係をないがしろにした出来事である。警察になんと言ったか、児童相談所も説明責任があるのではないか。諸々事実関係をはっきりさせなくてはならないと考える》

警察庁とのやり取り

その鈴木氏が2日の法務委員会に登場し、本件を取り上げた。参考人として出席した警察庁の山田好孝生活安全局長とのやり取りは以下の通り。

鈴木氏は「それなりの社会的地位で知名度のある方でもある。任意同行だとか、身体拘束を伴わない選択肢や、別の捜査の進め方があったのではないか」「（被害者などの）プライバシーにかかると言うなれば、私は、子どもの目の前で逮捕する。そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか？ あなた方はプライバシーの履き違えをしている」「私はこの阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています」「時々、警察が間違った判断をする最たるもんだと。冷静に考えれば警察が行っても穏やかに済んでいる話を一方的に現行犯逮捕だという流れに私は考える。ちょっと行き過ぎてないか」などと主張した。

山田氏は刑事訴訟法における「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする」との要件を説明した上で、阿部氏について「警視庁から、現に罪を行い終わったものと認めて現行犯逮捕したと報告を受けている」と説明した。

実際に何があったのか

では実際に何があったのか。

「長女による児相への相談内容については諸説あり判然としないのですが、児相が警察に通報している時点で“通報しない場合、さらなる被害が生まれる可能性があるとの認識をしたほどの内容”だったという推察は可能です」（同）

その後、警視庁の警察官が阿部前監督邸を訪れた。

「阿部前監督が飲酒していたことは明らかになっていますが、その量がどれくらいだったかは公になっていません。が、取材によると、呼気中0.5mg/Lほどのレベルだったと聞いています。血中アルコール濃度に換算すると1.0mg/mLに相当し、ほろ酔いから酩酊（めいてい）の初期と言えるフェーズだということです。この飲酒量に加えて警察官が身柄を押さえる根拠となったのは長女との身体つきの差異ですね。抵抗不能なほどの差があったということで現行犯逮捕の要件を満たしていると判断し、それを実行したということのようです」（同）

「逮捕を回避する理由は何らない」

「これまで阿部家の内で何があったかは詳しく事情を聞いていない以上わかりませんし、現場の警察官も当然そこをじっくり聞いていませんからわかりません。が、仮にその場で阿部前監督が“これは家庭内の話であって、それに介入するな”などと警察官に言ったとしても、阿部前監督が酒に酔っていて被害者とされる長女との体格差があるとなれば、現場が逮捕を回避する理由は何らないというのが警察側の主張としてあるのでしょう」（同）

実際、今回の身柄拘束について現場の警察官らは通常逮捕同様に上層部に詳細の報告を求められているが、問題視されているとの指摘はまるでない。行き過ぎだといった批判は、鈴木氏はじめ各所で見られるものの、法的にはまったく問題ないというのが当事者らの見解のようだ。

“判断の誤り”について

「たとえ国会であっても今回の事案の詳細が開示されることはありませんが、児相や警察内から“判断の誤り”について指摘する声はあがってきていません。阿部前監督は今回の罪で起訴されていませんから評論家などでの復帰の可能性は低くはありませんが、監督復帰の嘆願が将来も含めて通ることはまずなさそうです」（同）

鈴木氏の場合、自身の逮捕歴もあるため、被疑者の人権への感度が人一倍高いという面もあるだろう。逮捕イコール犯罪者といった報道、受け止め方に問題があるというのはかねてより指摘されてきたことでもある。

ちなみにこの一件について、 「ChatGPTが悪いという声もあるが、正当でしょうか」とChatGPTに聞いてみたところ、「最終判断するのは人間です。だからChatGPTが悪いというのが議論の単純化にすぎません。ただしAIとの付き合い方などの社会課題を示した事例とは言えるでしょう」という旨の冷静な正論が返ってくるのみであった。

デイリー新潮編集部