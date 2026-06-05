日本野球機構が、FAにおける人的補償制度の撤廃を検討している。

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ダントツの31人

人的補償とは、FAで選手を失った球団が選手を獲得した球団から別の選手を引き抜ける制度で、戦力均衡を目的としている。ただし、ランクが低い選手のFAでは適用されず、金銭授受で代替するケースもある。

「制度の撤廃を訴えているのは選手会です」

と語るスポーツ紙デスクによると、

「理由は、第一に“引き抜かれた選手は自らの意思に反して移籍を強いられる”、第二に“自分のFAにより同僚が移籍を余儀なくされるという引け目から権利が行使しにくくなっている”ためだと言います」

人的補償で流出した内海哲也と長野久義

当然ながら、FAの買い手となることが多い“金満球団”も撤廃を訴えていた。その筆頭が巨人である。これまで獲得した選手は31人でダントツ（2位はソフトバンクの17人）。人的補償によって引き抜かれたケースも16例あり、これまであった人的補償の4割に及ぶ。

逆に、FA宣言して巨人を去ったのは、球団社長との関係が悪化してダイエーから巨人にトレードされていた小久保裕紀や、2度目のFAを宣言した小笠原道大など数少ない。

巨人の衰退

人的補償を巡っては、過去さまざまなドラマが繰り広げられている。

「巨人愛を貫いて入団し活躍した内海哲也や長野久義が人的補償で流出。プロテクト枠に入れなかった球団にはファンから怨嗟の声が殺到しました」

かように、この制度には“悲劇”が付き物だが、

「移籍して成功した選手も少なくありません。内海や長野にしても、巨人は申し訳ない気持ちがあるようで、後に呼び戻してコーチやフロントスタッフとして手厚く遇しています」

撤廃されれば、そんな気遣いもせずに済むわけだ。

それにしても、なぜ今になって撤廃するのか。

「呼称からして人身売買のようで、今の時代にそぐわない。巨人以外でもトラブルが頻発していますし。そもそも戦力均衡を図るための制度ですが、もはや巨人は突出した球団ではない。ドラフト指名権譲渡など代替案が検討されていますが、“球界の盟主”ではなくなった巨人の衰退を感じずにおれません」

制度は、早ければ年内にも撤廃される見通しだ。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載