・「初夏のスープ、どれが好き？」の結果は…

・1位 コーン 36%

・2位 野菜 22%

・3位 ミネストローネ 21%

・4位 ヴィシソワーズ 19%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「初夏のスープ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「初夏のスープ、どれが好き？」