「初夏のスープ、どれが好き？」＜回答数38,651票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第551回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初夏のスープ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初夏のスープ、どれが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
冷製ヴィシソワーズ
【材料】（2人分）
ジャガイモ 2個
白ネギ 1/2本
<スープ>
固形スープの素 1個
牛乳 100ml
水 200ml
バター 10g
生クリーム 50ml
塩 小さじ 1/2
コショウ 少々
クラッカー 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて半分に切り、さらに薄切りして水に放ち、水気をきる。
2、白ネギは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。
【作り方】
1、鍋にバターを中火で熱して白ネギを炒め、しんなりしたらジャガイモを加え、炒め合わせる。＜スープ＞の材料を加え、煮たつ直前に火を弱めて10〜12分煮る。
2、塩、コショウで味を調え、ミキサーでかくはんして網に通す。粗熱が取れたら生クリームを加え、混ぜ合わせる。
3、食べる直前まで冷蔵庫で冷やし、器に注いでクラッカーを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
スープをミキサーにかける際は、お使いのミキサーの説明書に従って下さい。スープが熱すぎる場合は、粗熱をとってからミキサーにかけることをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初夏のスープ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初夏のスープ、どれが好き？」
・「初夏のスープ、どれが好き？」の結果は…
・1位 コーン 36%
・2位 野菜 22%
・3位 ミネストローネ 21%
・4位 ヴィシソワーズ 19%
※小数点以下四捨五入
38,651票
・2位 野菜 22%
・3位 ミネストローネ 21%
・4位 ヴィシソワーズ 19%
※小数点以下四捨五入
38,651票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
冷製ヴィシソワーズ
【材料】（2人分）
ジャガイモ 2個
白ネギ 1/2本
<スープ>
固形スープの素 1個
牛乳 100ml
水 200ml
バター 10g
生クリーム 50ml
塩 小さじ 1/2
コショウ 少々
クラッカー 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて半分に切り、さらに薄切りして水に放ち、水気をきる。
2、白ネギは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。
【作り方】
1、鍋にバターを中火で熱して白ネギを炒め、しんなりしたらジャガイモを加え、炒め合わせる。＜スープ＞の材料を加え、煮たつ直前に火を弱めて10〜12分煮る。
2、塩、コショウで味を調え、ミキサーでかくはんして網に通す。粗熱が取れたら生クリームを加え、混ぜ合わせる。
3、食べる直前まで冷蔵庫で冷やし、器に注いでクラッカーを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
スープをミキサーにかける際は、お使いのミキサーの説明書に従って下さい。スープが熱すぎる場合は、粗熱をとってからミキサーにかけることをおすすめします。
(E・レシピ編集部)