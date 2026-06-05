「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

４度のタッグで信頼を築き上げた。スズハロームと安田記念へ挑む藤懸貴志騎手（３３）＝栗東・フリー。連勝で勢いづく人馬がマイル王の座を狙う。

初コンビは４走前。休養明けで１１着と敗れたが、続く２戦目は９着とはいえ上がり最速をマークし、確かな手応えを感じ取った。後方で我慢し、末脚を発揮する形を貫くと、洛陽Ｓ→ダービー卿ＣＴと連勝を飾った。２１年のマーメイドＳ以来となる自身２度目の重賞Ｖを決めた藤懸は「リズム良く運べて、よく差し切ってくれました。自分の能力を出せる形がこれだった。こういう脚質にこだわって、安定してきたと思います」と相棒の破壊力を誇らしげにする。

４度目のＧ１騎乗に「続けて乗せてもらって、重賞を勝って、Ｇ１の舞台に挑戦させてもらうことはすごくありがたいことです」と目を輝かせる。Ｇ１初騎乗の２１年オークスで１６番人気の伏兵ハギノピリナを３着に導いたのも記憶に新しい。「あれ以上の結果を残したい。挑戦者ですが、この子の全能力を出せるように。今、Ｇ１でどれだけできるか。楽しみです」と声を弾ませた。（デイリースポーツ・井上達也）