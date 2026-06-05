色とりどりの大きな凧が初夏の空を彩ります。300年の歴史を誇る新潟市南区の伝統行事白根大凧合戦が開幕しました。



熱い戦いが今年も始まりました。



子どもたち

「頑張るぞ、おー！」



新潟市南区で受け継がれる伝統行事白根大凧合戦です。



重さはおよそ50キロ…



参加者が綱をもち、いよいよ大凧があがります。



「いくよー！ゆっくりゆっくり」



初夏の風に乗り大空へと舞い上がりました。





およそ300年前。旧白根町の住民が中ノ口川の堤防改修工事の完了を祝い凧をあげたところ、対岸に落ちて農作物などに被害があったといいます。これを怒った対岸の住民が対抗して凧をあげ白根側にたたきつけことが大凧合戦の始まりとされています。この日は風向きの影響で凧の綱をからめて引っ張り合う合戦は行われませんでしたが、各組が魂込めて作った凧が披露されました。凧の綱をもたせてもらうと…リポート「おおお、想像以上に力いりますね。しっかり踏ん張ってないと手をとられそうになります」凧を上げ終わった人「きょうは風向きと風の強さが悪かったんですけどなんとかうまく白根の技術がみせられたかなと思います。これからの若い世代にも伝えていきたい」観覧に訪れた人たちの中にはこんな人も…「初節句なので、祝い凧がこれからあがるので見に来ました楽しみです」母の実家が白根にあり記念の凧をあげることになったといいます。家族3人でその時を見守ります。無事に上がった初節句の凧。のびのびと元気に育つよう願いをこめました。家族3人「最初上がるかなと思ったんですけど、無事上がって本当にうれしいです。元気に育ってくれれば何でもオッケーです」地域の思いと歴史をつないできた白根大凧合戦。6月8日まで行われます。