蒼井優が主演を務める7月期のTBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』に夏帆が出演することが決定した。

参考：夏帆「常に“今”が大事な1ページ」 『ある小説家の日記』で向き合ったAIと創作の在り方

本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去っていく。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった--。「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」が描かれる。

主演を務めるのは、18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で、TBSドラマでの主演は本作が初となる蒼井。TBS初執筆となる『silent』（フジテレビ系）などの生方美久が完全オリジナルストーリーとなる脚本を手がけ、映画『花束みたいな恋をした』などの土井裕泰が演出を担当する。また共演には、中島歩、高橋文哉が名を連ねている。

夏帆が演じるのは、古書店でパートをしている主婦・あずさ（34歳）。夫、そして5歳の息子との3人暮らしで、明るく天真爛漫でコミュニケーション能力も高いが、飄々としていてどこか掴みどころがない人物だ。家族3人で平凡ながら幸せに暮らしていたが、ある日、もう一組の夫婦と共に事故に巻き込まれてしまう。

夏帆は、生方脚本の『silent』（フジテレビ系）でろう者を演じ、手話と表情による演技が大きな反響を呼んだ。以降も『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『ホットスポット』（日本テレビ系）などに出演。2025年の火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）ではヒロインを演じ、TBSドラマへの出演は同作以来となる。

蒼井演じる主人公・咲子、中島演じる樹生、高橋演じる直人、そして夏帆演じるあずさの関係性、さらにビジュアルの最後の1枠に入る出演者については、今後“毎週金曜日”に続報が発表される。

夏帆（あずさ役）コメント蒼井さんをはじめ、素敵な共演者の皆さま、そして生方さんの脚本、土井監督の演出という魅力的な座組に自分が参加できることに、身が引き締まる思いです。生方さんとご一緒した前作では全編手話でのお芝居だったので、今作ではまた違ったアプローチで、生方さんが描く素敵な言葉たちをどうすれば自分の言葉にできるだろうか、ということをずっと考えています。リアルとファンタジーをふわっと行き来する言葉たち、そしてちょっと歪な人間模様が、どんなふうに皆さまに届くのかとても楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）