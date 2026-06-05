車窓の景色がこれまでとは違う速さで流れ、都市と都市の距離感そのものが変わっていく。そんな時速500kmの未来のスピードをひと足早く体感できるチャンスが到来です。JR東海ツアーズは、山梨リニア実験線で運行されている超電導リニア「L0系改良型試験車」に特別に乗車できる『貸切車両パッケージで行く!!超電導リニア乗車体験ツアー』を発売します。

通常の一般公募では抽選倍率が極めて高くなかなか手に入らないプレミアムシートですが、本企画は往復のアクセスなどがセットになった便利な旅行商品として用意されています（こちらも抽選制です）。

本記事では、リニア中央新幹線の未来を先取りする「L0系改良型試験車」のに乗れるツアーの申し込み方法などを解説します。

どっちに応募すべき？JR東海の「一般公募」とツアーズ「パッケージ」の違い

超電導リニアの体験乗車には、JR東海本体が募集する「一般公募」と、今回ご紹介するJR東海ツアーズの「パッケージツアー」の2種類があります。

JR東海の一般公募（乗車券単体）

乗車券のみを抽選販売するため価格はリーズナブルですが、現地（山梨）までの往復新幹線や交通費、前泊・後泊のホテルなどはすべて自分で別手配する必要があります。何より全国から応募が殺到するため、当選倍率が非常に高いのがネックです。

JR東海ツアーズのパッケージツアー

「貸切車両」を利用するため、発着地からの東海道新幹線などの往復や周辺の宿泊、現地アクセスまでがセットになっています。「せっかく山梨まで行くなら確実にリニアに乗りたい」「前後の観光もスムーズに楽しみたい」というファミリー層や遠方からの旅行客には、旅行会社ならではのパッケージツアーが確実で便利です。（抽選販売のため、当選された場合のみ、購入・参加できます）

JR東海ツアーズ限定「貸切車両パッケージ」の魅力と内容

このツアーは、JR東海ツアーズが車両を貸し切る形で提供される特別な旅行商品です。通常のきっぷ売り場では購入できない限定シートとなっており、主な出発地（東京・品川・新横浜・名古屋など）からの往復東海道新幹線や、山梨実験センターまでのアクセス、さらには周辺観光に便利な宿泊プランなどがシームレスに組み込まれています。なお、このツアーは抽選販売商品です。当選された方のみ、購入・参加が可能です。

名古屋7月31日発、1泊2日のコースラインナップ

・Aコース：超電導リニア乗車体験＆桔梗信玄餅詰め放題体験を楽しむ山梨2日間、旅行代金：64,900円（2〜4名利用限定）、人気の桔梗信玄餅の詰め放題体験をはじめ、忍野八海など、山梨を満喫するスポットを巡ります。

・Bコース：超電導リニア乗車体験＆歴史探訪と自然散策を楽しむ山梨2日間、旅行代金：55,900円（1〜3名利用限定）、武田信玄公を祭神とする武田神社への参拝や、国の特別名勝に指定されている「昇仙峡」などを巡ります。

・Cコース：超電導リニア乗車体験＆JR東海総合研修センター特別見学を楽しむ山梨・静岡2日間（石和泊）、旅行代金：65,900円（2〜4名利用限定）、普段は入れないJR東海総合研修センターを特別見学！新幹線モックアップでの写真撮影やシミュレータなどを体験いただけます。

・Dコース：超電導リニア乗車体験＆JR東海総合研修センター特別見学を楽しむ山梨・静岡2日間（静岡泊）、旅行代金：59,900円（1〜3名利用限定）、普段は入れないJR東海総合研修センターを特別見学！新幹線モックアップでの写真撮影やシミュレータなどを体験いただけます。

Bコースに組み込まれている「武田神社」 （写真：JR東海ツアーズ）

旅行日程：2026年7月31日（金）〜1泊2日

ツアー名：貸切車両パッケージで行く!!超電導リニア乗車体験ツアー

添乗員：有（名古屋駅出発から名古屋駅解散まで添乗員が同行します。）

利用列車：往復：新幹線こだま号普通車指定席（貸切車両）

抽選について・抽選日程：

＜1次抽選＞

応募期間：2026年6月1日（月）10:00〜2026年6月7日（日）23:59

抽選結果：2026年6月11日（木）13:00〜2026年6月12日（金）の間に当選者へ通知いたします。

＜2次抽選＞※1次抽選にて完売となった場合は実施いたしません。

応募期間：2026年6月22日（月）13:00〜2026年6月28日（日）23:59

抽選結果：2026年7月1日（水）13:00〜2026年7月3日（金）の間に当選者へ通知いたします。

※詳しい旅行代金や、出発日ごとのパッケージ内容、お申し込みスケジュールなどの詳細は、JR東海ツアーズの公式ウェブサイト内にある特設ページにてチェックしてください。

最高設計速度は時速505キロ！超電導リニアの仕組み

R東海が開発を進める超電導リニアは、車輪とレールの摩擦で走る従来の鉄道とは異なり、磁石の力で車両を約10センチ浮かせて走る革新的なシステムです。最高設計速度は時速505キロに達し、将来的に東京都（品川）から大阪市までを結ぶリニア中央新幹線としての整備計画が進められています。

今回のツアーで乗車できるのは、山梨実験センター（山梨県都留市）で試験走行を行っている「L0系改良型試験車」です。車内は快適性がさらに向上しており、最先端の技術が詰まった未来の乗り心地を、乗降時間を含めて約30分間じっくりと体験することができます。

一般公募の狭き門を狙うのではなく、新幹線セットになったツアーで未来を先取りする旅行プランです。時速500kmの衝撃をその肌で体感するために、JR東海ツアーズの限定パッケージで特別な旅の計画を立ててみませんか？

（画像：JR東海ツアーズ）

鉄道チャンネル編集部

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