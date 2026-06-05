侍ジャパン大学日本代表の選考合宿に参加する選手が4日に発表されました。

春季リーグで好成績を残した各大学の選手も続々選出。直前まで行われた東京六大学野球では、慶應義塾大学の渡辺和大投手が選出。7勝をあげ、防御率1.28で最優秀防御率を獲得するなど、5季ぶりの優勝に貢献しました。打率.388で首位打者に輝いた早稲田大学の紱丸快晴選手も選出。さらに前年に侍ジャパン大学代表として日米大学野球選手権大会でプレーした立命館大の有馬伽久投手も名を連ねました。

7月に台湾で予定されている「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表。この大会に出場する選手たちを決める選考合宿が、20日から22日にかけて平塚市で行われます。

なお、6月8日(月)から開催される「第75回全日本大学野球選手権記念大会」の出場選手から数名の追加召集をする予定となっています。

▽選考合宿 参加選手一覧

【投手】

角田楓斗 富士大学4年

猪俣駿太 東北福祉大学4年

木口永翔 上武大学4年

郄橋煌稀 早稲田大学3年

鈴木泰成 青山学院大学4年

仲井慎 駒澤大学4年

馬場拓海 日本体育大学4年

宮原廉 近畿大学4年

大城海翔 仙台大学3年

渡辺和大 慶應義塾大学4年

藤本士生 國學院大學3年

仁田陽翔 立正大学3年

松田優樹 筑波大学4年

米沢友翔 関西大学4年

有馬伽久 立命館大学4年

星野世那 大阪商業大学4年

常深颯大 大阪経済大学4年

【捕手】

福原聖矢 明治大学4年

井上和輝 法政大学2年

渡部海 青山学院大学4年

前嶋藍 亜細亜大学4年

西野啓也 立命館大学4年

【内野手】

丸山一喜 立教大学4年

真鍋慧 大阪商業大学3年

岡田啓吾 明治大学4年

今津慶介 慶應義塾大学4年

神田剛志 神奈川大学4年

坪井蒼汰 桐蔭横浜大学4年

郄岡新時 東北福祉大学4年

新保玖和 仙台大学3年

小林隼翔 立教大学3年

山里宝 亜細亜大学4年

宮澤圭汰 筑波大学4年

【外野手】渡邊晃希 東京農業大学北海道オホーツク3年黒田義信 東日本国際大学4年榊原七斗 明治大学4年境亮陽 法政大学2年木津寿哉 立教大学3年紱丸快晴 早稲田大学2年三好元気 立正大学3年眞邉麗生 駒澤大学3年春山陽登 大阪商業大学4年