プロ野球 セ・パ交流戦は4日、各地で6試合が行われました。

セ・リーグ首位のヤクルトは先発・小川泰弘投手が5回までに5失点。打線はロッテ先発の小島和哉投手を前に5回までヒットが出ず。6回のサンタナ選手の犠牲フライと、8回の増田珠選手のタイムリーヒットで3点差まで迫りますが追い上げはここまで。この敗戦でカード負け越しとなりました。

2位阪神は先発の西勇輝投手が1500奪三振の大台に到達するも、4回までに3失点で降板。打線は西武投手陣の前に9回までわずか4安打のみにとどまり、2-4で敗戦。3連敗で30勝に到達後は痛い足踏みとなっています。

2連勝中の巨人は初回に先発・田中将大投手がオリックスに先制を許すも、2回にキャベッジ選手のソロホームランで追いつきます。そのままスコア動かず同点で迎えた8回には泉口友汰選手にタイムリーツーベースが飛び出し1点を勝ち越すと、最終回はマルティネス投手がおさえ、オリックスに3連勝を飾りました。

広島は日本ハムと対戦し、1点を先制しますがその後、6回と8回にいずれもレイエスの本塁打とタイムリー2塁打と1点ずつ奪われ万事休すかと思われましたが、9回ウラの土壇場で名原典彦選手にタイムリーが飛び出し2-2の同点に。しかし延長12回に勝ち越されると接戦を落としました。

連敗中のDeNAは初回。先発の東克樹投手が打者一巡の猛攻を受け、4失点の立ち上がりとなります。8回にも3点を失い、7点ビハインドとなったDeNAでしたが、その裏に牧秀悟選手の2本のタイムリーなど6安打と4四死球で一挙に同点に。そして9回ウラには相手の暴投により2塁ランナーの三森大貴選手が生還し劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

中日は先発の金丸夢斗投手が初回にツーランホームランを打たれ、先制を許しますが、その後は立ち直り追加点を与えない好投。打線は6回に内野安打で1点を返しますが、あと1点及ばず。初回の2失点が響き敗戦し、中日は5連敗となりました。

＜6月4日の交流戦結果＞

◆ロッテ 5-2 ヤクルト

勝利【ロッテ】小島和哉(2勝4敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(0勝1敗20S）

◆西武 4-2 阪神

勝利【西武】平良海馬(4勝1敗)

敗戦【阪神】西勇輝(3勝2敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗18S）

◆巨人 2-1 オリックス

勝利【巨人】中川皓太(2勝)

敗戦【オリックス】エスピノーザ(5勝2敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗18S)

本塁打【巨人】キャベッジ11号

◆DeNA 8×-7 楽天

勝利【DeNA】伊勢大夢(1勝1敗)

敗戦【楽天】西垣雅矢(3勝3敗)

本塁打【楽天】佐藤直樹5号

◆日本ハム 5-2 広島

勝利【日本ハム】山本拓実(1勝)

敗戦【広島】塹江敦哉(1勝2敗)

セーブ【日本ハム】菊地大稀(1S）

本塁打【日本ハム】レイエス10号【広島】ファビアン3号

◆ソフトバンク 2-1 中日勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(4勝3敗)敗戦【中日】金丸夢斗(4勝5敗)セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(0勝1敗8S)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢17号