女優のゆいかれん（28）と俳優の藤林泰也（27）が、7月8日スタートのBSテレ東ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（水曜深夜0・00）でダブル主演する。

人の心を読めるが奥手な花澤彩芽と、クールだが妄想癖のある宮嶋翠のラブストーリー。彩芽役のゆいは今作がドラマ初主演。宝塚歌劇団月組の娘役スターとして培った愛らしさで、女性視聴者の心をつかんでいく。

「言葉にすることの大切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった作品です。不器用な2人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたら」と伝え「私の鼻にだけ届く熱烈な“溺愛妄想”もぜひお楽しみに」と呼びかけた。

翠役でともに主演を務めるのは、2023年のテレビ朝日「仮面ライダーガッチャード」でで黒鋼スパナ/仮面ライダーヴァルバラド役を務め、一躍脚光を浴びた藤林。「宮嶋のギャップある魅力をお届けできるよう、原作の空気感を大切にしながら、試行錯誤を重ねて演じさせていただきました」と役に込めた思いを明かし「僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、その魅力を映像でもみなさまにお届けできたら嬉しいです！ぜひお楽しみにー！」とアピールした。