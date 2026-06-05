BE:FIRSTメンバー考案のキャラクター「Boom Boom Brothers」デビュー 個性あふれる6体が誕生
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、きょう6月5日午前6時5分にデビューした。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
Boom Boom Brothersは「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体。性格や持ち物、配色など細部までメンバーのこだわりが詰め込まれており、それぞれ異なる個性や世界観を感じさせる。
今後はプロダクトやコンテンツなどさまざまな形で展開される予定。グループとともにBoom Boom Brothersの活躍にも注目だ。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
Boom Boom Brothersは「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体。性格や持ち物、配色など細部までメンバーのこだわりが詰め込まれており、それぞれ異なる個性や世界観を感じさせる。
今後はプロダクトやコンテンツなどさまざまな形で展開される予定。グループとともにBoom Boom Brothersの活躍にも注目だ。