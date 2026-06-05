「県警批判記事」が世に→記者クラブを追放 5日放送『刑事、ふりだしに戻る』第7話【あらすじ】
テレビ東京で5日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第7話が放送される。
【場面写真】かんぱ〜い！居酒屋でジョッキを合わせる石井杏奈＆信子＆濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第7話では、吉岡（鈴木伸之）の妹が8年前に起きた女児殺害事件の被害者だったことを知り、絶句する誠。さらに、避けたかった事件が起きてしまう。
美咲（石井杏奈）が殺されたきっかけとなった「県警批判記事」が出てしまい、またも美咲は記者クラブを追放されることに。歴史を修正したはずなのに、なぜ前世と同じことが起きたのか。運命の日が刻一刻と迫り、誠はなんとか最悪の事態を回避しようと抗う。
【場面写真】かんぱ〜い！居酒屋でジョッキを合わせる石井杏奈＆信子＆濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
美咲（石井杏奈）が殺されたきっかけとなった「県警批判記事」が出てしまい、またも美咲は記者クラブを追放されることに。歴史を修正したはずなのに、なぜ前世と同じことが起きたのか。運命の日が刻一刻と迫り、誠はなんとか最悪の事態を回避しようと抗う。