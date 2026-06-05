「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

高松宮記念４着のパンジャタワーが栗東ＣＷで最終追い切りを行い、活気あふれるフットワークで好調をアピールした。昨年制したＮＨＫマイルＣ以来のマイル戦。近走は短距離を主戦場としているが、鞍上がロブチェンで２冠を達成した“ダービージョッキー”の松山なら心配ない。２戦１勝、２着１回と得意の東京で反撃に出る。

巻き返しへ向け、態勢を整えた。パンジャタワーが栗東ＣＷで最終追いを消化。松山を背に単走で追われ、６Ｆ８２秒８−３６秒３−１１秒２をマーク。活気十分にチップをかき上げると、気分良く脚を伸ばして駆け抜けた。

鞍上は「無理をせずこの時計。動きは良かったです。急仕上げだった前走に比べてしっかり動けているし、メンタル面を含めて状態は上がってきた」と納得の表情。橋口師も「馬なりで十分に動けていた。言うことはない」とうなずいた。

前走の高松宮記念は海外帰り。トレセンに帰厩して１０日間での競馬だった。難しい調整を迫られた一戦でも結果は４着。最後で伸びを欠いたが、力は十分に示した。「前走は検疫の関係で時間を取ることができなかった。今回はたっぷりと時間がありましたし、リラックスして満足のいく仕上がりに持ってくることができた」と橋口師は前走との違いを強調した。

手綱を取るのは“ダービージョッキー”。グレード制導入の８４年以降、同一年のダービーと安田記念を制したのは０４年の安藤勝己元騎手のみだが、松山は「マイルへの距離延長は気になるところですが、前走の１２００メートルは忙しい印象もありましたし、勝っているコース、距離です。直線までの持って行き方で克服できると思う」と力強い。昨年のＮＨＫマイルＣ以来となる２つ目のＧ１タイトル奪取へ導く。