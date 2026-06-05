前田敦子、妊婦と向き合うコンシェルジュ役「新たな命を守り抜くチームの活躍を楽しみに」 『ファーストクライ』出演決定【コメント全文】
俳優の前田敦子が、比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）に出演することが5日、発表された。妊婦と向き合うコンシェルジュ・成宮忍を演じる。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。
前田はドラマや映画、舞台など幅広く活躍し、俳優として確かな存在感を放っている。同局系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送『厨房のありす』以来、2年ぶりとなる。
本作で前田が演じる成宮は、日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉には相手を見透かしたような鋭さがある。仕事ぶりは完璧で隙がない一方、私生活は謎に包まれており、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせているキャラクターとなっている。
院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉）や専攻医・永坂海斗（松島聡）とともに、さまざまな事情を抱えた妊婦と向き合っていく。
数々の作品でキーパーソンを演じてきた前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍も見どころとなる。
さらに、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表する。
【コメント全文】
■前田敦子（成宮忍役）
私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミを入れる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆さまにさまざまな角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。
前田はドラマや映画、舞台など幅広く活躍し、俳優として確かな存在感を放っている。同局系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送『厨房のありす』以来、2年ぶりとなる。
院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉）や専攻医・永坂海斗（松島聡）とともに、さまざまな事情を抱えた妊婦と向き合っていく。
数々の作品でキーパーソンを演じてきた前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍も見どころとなる。
さらに、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表する。
【コメント全文】
■前田敦子（成宮忍役）
私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミを入れる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆さまにさまざまな角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください。