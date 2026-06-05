◇交流戦 ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日 バンテリンD）

いきなり転んだ。初回無死、中日の1番・福永のぼてぼての当たりは一塁線に転がる。ソフトバンク・スチュワートは捕球すると、向かってきた走者にタッチ。押されるようにそのまま後方へひっくり返った。思わず苦笑いのスタートだったが、その後は相手を剛球で押し込んでいく。

「直球の精度を上げる練習をした。どんどん（状態は）上がってきている。まだ（出力は）出ると感じる」

2回に無死二塁とされたが、ボスラーの遊ゴロで二塁走者が飛び出す幸運もあった。4回2死のボスラーから4者連続奪三振と回を追うごとにギアは上がる。5回までは1安打無失点。完璧だった。

「6回の降板した場面、最後まで投げきらないといけなかった」。悔やんだのは6回1死二、三塁から細川の内野安打で1点を失った場面。ただ、ここは2番手の木村光がしのぎ5回1/3を4安打1失点と粘った4勝目だ。

4月21日西武戦で1回6失点KOされ、2軍調整となった。投球動作で左足を上げる際、倉野投手コーチに左尻を押してもらい右足にためをつくる作業を体に染みこませた。150キロ超の直球には輝きが戻りつつある。

小久保監督は「5回まで先発の役目を果たした。最近では一番よかったです」と合格点。背番号2の復活気配は、苦しかった先発陣にとっては朗報だ。