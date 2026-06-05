タモリ、「ビジュアル系」思わずうなる 『ブラタモリ』平等院鳳凰堂 特別に堂内へ
あす6日放送のタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜 後7：30〜）は京都・平等院鳳凰堂を訪れる。
【番組カット】巨大10円玉を手に持つタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。今回の舞台は10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂。その美しさの秘密に迫る。
左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾。機能性よりも“美しさ”を徹底的に追求した唯一無二の存在・平等院鳳凰堂は、なぜ生まれたのか。タモリも思わず「ビジュアル系」とうなった美しさの背景には、栄華を極めた平安貴族・藤原氏の、想像を超える“美への執念”と“意外な思惑”があった（!?）。
今回特別に堂内へ。阿弥陀如来坐像をはじめとする国宝の数々に、タモリ大興奮。さらに宇治川では、鵜飼いの観覧船から幻想的な川霧を体感。世界遺産・宇治上神社とともに、地形と景観を生かして表現された極楽浄土のイメージとは。
■タモリコメント
高校のときに初めて修学旅行で見たんですが、その美しさは、本当に印象に残っています。川霧に浮かぶ平等院鳳凰堂、すばらしい眺めだったでしょうね。宇治川をはさんだ、町ぜんぶで表現された世界。すごかったです。
【番組カット】巨大10円玉を手に持つタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。今回の舞台は10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂。その美しさの秘密に迫る。
左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾。機能性よりも“美しさ”を徹底的に追求した唯一無二の存在・平等院鳳凰堂は、なぜ生まれたのか。タモリも思わず「ビジュアル系」とうなった美しさの背景には、栄華を極めた平安貴族・藤原氏の、想像を超える“美への執念”と“意外な思惑”があった（!?）。
■タモリコメント
高校のときに初めて修学旅行で見たんですが、その美しさは、本当に印象に残っています。川霧に浮かぶ平等院鳳凰堂、すばらしい眺めだったでしょうね。宇治川をはさんだ、町ぜんぶで表現された世界。すごかったです。