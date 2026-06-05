“カニ沢亮”が『沸騰ワード』にカムバック ＆TEAMらに見守られながら“日本人初”幻のカニ料理を求め韓国へ
俳優・吉沢亮が、きょう5日放送の日本テレビ系バラエティ『沸騰ワード10 2時間スペシャル』（後7：00〜）に登場。「一生に一度は行きたい！世界の沸騰都市大調査SP」と題し、韓国・チェジュ島を訪れ、幻のカニ料理を堪能する。
【番組カット】爽やか！スタジオに登場するJO＆MAKI
吉沢といえば、誰よりもカニを愛してやまない“カニ俳優”。今回、ケジャンをはじめ独自のカニ文化が根付くカニ大国・韓国を訪れ、新たなカニ料理との出会いを求める。ソウルの名店でカンジャンケジャンを楽しむほか、「今食べないと食べられなくなるかもしれない」という“幻のカニ料理”を求めてチェジュ島へ向かう。わずか4店でしか食べることができなくなっているという伝説級のカニ料理とは一体どんなものなのか。
世界遺産『マチュピチュ』コスパ旅には、学生時代から激安海外旅行を楽しむコスパ旅の達人・井桁弘恵が登場。5泊7日の予算総額が飛行機代含めわずか片道10万円台という“究極のコスパ旅”に挑戦する。飛行機の遅れなどでペルー到着が1日半遅れになるというハプニングもありながら、現地の乗り合いバスや、格安の民泊を使ってとことんコスパを追求する。果たして10万円で世界遺産『マチュピチュ』に到着できるのか。
スタジオには、5月30日から6月7日まで展開される日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク 2026』でアンバサダーを務める小泉孝太郎、そして来週に公開を控えた映画『NEW GROUP』から主演を務める俳優・山田杏奈、さらにグローバルグループ＆TEAMのJOとMAKIが登場する。
【番組カット】爽やか！スタジオに登場するJO＆MAKI
吉沢といえば、誰よりもカニを愛してやまない“カニ俳優”。今回、ケジャンをはじめ独自のカニ文化が根付くカニ大国・韓国を訪れ、新たなカニ料理との出会いを求める。ソウルの名店でカンジャンケジャンを楽しむほか、「今食べないと食べられなくなるかもしれない」という“幻のカニ料理”を求めてチェジュ島へ向かう。わずか4店でしか食べることができなくなっているという伝説級のカニ料理とは一体どんなものなのか。
スタジオには、5月30日から6月7日まで展開される日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク 2026』でアンバサダーを務める小泉孝太郎、そして来週に公開を控えた映画『NEW GROUP』から主演を務める俳優・山田杏奈、さらにグローバルグループ＆TEAMのJOとMAKIが登場する。