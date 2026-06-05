◇交流戦 日本ハム5―2広島（2026年6月4日 マツダ）

【牛島和彦 視点】4回88球。日本ハム・柴田の投球を見て感じたのは「いいものを持っているのにもったいない」ということだ。直球もフォークもカーブもスライダーもいい。一つ一つのボールはいい変化をしているが、打者に簡単に対応されてしまう。なぜかというと打者寄りでボールを離せていないからだ。

修正が必要と思ったのは左手の使い方。左手を肩のラインより高く上げるため、右手の振りが窮屈になっている。左手が肩のラインぐらいであれば右手をゆったりめで動かすスペースができる。だが左手を高く上げると右手がリラックスして振れず、体重移動もうまくできない。左手の使い方を修正し体重移動がうまくできるようになればもっと楽な投球ができるようになる。

打撃は1打席目の左飛に目を見張った。タイミングをズラされたが、ゆったりとしたスイングでフェンス際まで運んでしまう。遠くに飛ばす天性のものを持っていると感じた。次回、投打でどんな姿を見せてくれるのか楽しみにしている。（スポニチ本紙評論家）