害獣捕獲用の罠にかかってしまった猫さんを発見した投稿者さま。すぐに救出しようと近づくと、まさかの"言葉"を話し出したのだとか！その様子はYouTube上で602万回以上も再生され、「めちゃくちゃ言ってて草」「ほんまかいな！w」などの声が寄せられています。

【動画：『罠にかかった猫』を発見→近づいてみたら…人間の言葉にしか聞こえない『衝撃の鳴き声』】

害獣捕獲用の罠にかかった猫

YouTubeチャンネル「ひゃくえーん猫のサノさんち」さまに投稿されたのは、投稿者さまと飼い猫「ごてんちゃん」の出会いを記録した光景です。

ある日、害獣捕獲用の罠にかかってしまった猫さんを発見したという投稿者さま。早速近づいてみると……

え？「ひゃくえ～ん」って言った！？あまりにも信じられないほど人間すぎる発音に、思わず投稿者さまも「ひゃくえーんって言ってんの？」と驚いてしまったようです。

あまりにも「100円」すぎる発声に驚き

その後も、一度そう聞こえてしまうと、他の言葉に聞こえないほどに「ひゃくえーん」と言い続けていたという猫さん。

そんな猫さんに「ひゃくえーんって言ってるの？」「助けてって言ってるのかな」と思考を巡らせながらコミュニケーションをとる投稿者さまもお優しい！

現在のごてんちゃん

その後も「ひゃくえーん」と言い続けるごてんちゃんに、「今出してあげるから、ちょっと待ちなさい」と言いながら救出してあげたという投稿者さま。そのまま猫さんを保護し、飼い主さんが見つからないため、投稿者さまのお家の猫さんになったそうですよ！

あまりにも「ひゃくえーん」すぎる言葉を発する猫さんの様子は、YouTubeに公開されると瞬く間に602万回再生を突破！

コメント欄には「想像の20倍100円だった」「すげえええええ ひゃくえ～んって聞こえた」「字幕もひゃくえーんになってるw」といった声が寄せられ、視聴した多くの人がその「ひゃくえーん」具合に驚いていました。

そんな猫さん。現在は「ごてん」ちゃんという名前をつけてもらい、投稿者さまと一緒に暮らしています。

どうやらごてんちゃん、甘えん坊のようで、頭を撫でてもらうために飼い主さんの手に頭を擦り付けるなど、可愛らしい仕草も見せてくれるとのことです。

そんなごてんちゃんの様子は、YouTubeアカウント「ひゃくえーん猫のサノさんち」さまで公開されています！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひゃくえーん猫のサノさんち」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。