「アホらしくなった」勤続10年超のベテランと入社半年の給料が“数千円の差”　 絶望して「退職しました」と語る女性

長年会社に貢献してきたベテランと新人の給料が、“ほぼ同じ”だったら誰でもやる気をなくすものだ。投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、「（仕事が）アホらしくなった理由はやっぱり給料ですね」と語る。

女性は、他の人の給与を把握する機会があったようだ。

「勤続10年超えで顧客も多数抱えているベテランと入社半年の新人との給料が数千円の差であることを知ったとき。驚きました」

「本人たちはお互いに知りません」

数千円の違いしかないのは昇給幅がショボすぎる。長年貢献してきたベテランでも、新人と数千円しか変わらないなら、頑張る意味がなくなってしまう。

「本人たちはお互いに知りません。それを知ったときにアホらしくなってしまいました」

本人が知ったらどうなるだろうか。ベテランは憤慨するだろう。新人も、頑張っても数千円しか上がらないと知り、絶望するかもしれない。

女性は「他にもっと色々ありましたが、それもきっかけで結局その会社は退職しました」と書いていた。自分のことじゃないとはいえ、知ってしまったら働く気持ちが揺らぐのも無理はない。

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