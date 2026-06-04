国内外の幅広いメーカーと取り引きがあるだけでなく、“日本一スズキのバイクを販売している”ことでも知られるMFDモトフィールドドッカーズ（以下、MFD）グループ。ホンダ、ヤマハ、カワサキの国内メーカーはもちろん、ベスパ、ファンティック、モトグッツィ、アプリリア、QJモーターと海外メーカーの人気車種もそろえる。

スズキに至っては販売しているモデルのほぼ全車両を用意する徹底ぶり。新車からマニアックな中古車まで広く取り扱い、ニューモデルは、日本で最速級で試乗できるケースも多い（近年ではDR-Z4やGSX８シリーズなど）。

愛車の購入や乗り換えを検討しているなら、まずはMFD店舗で豊富な在庫を眺めてみてほしい。しかし、バイク選びで最も重要なのは「実際に乗ってみること」。そこでおすすめしたいのが、毎年春と秋に開催されるMFDグループの大試乗会だ。 今回は、5月2日（土）・3日（日）に開催された MFD名古屋店とKTM名古屋の合同試乗会 を取材した。

春と秋に1回、約10kmの試乗コースを走れる大試乗会を開催

今回の大試乗会には、スズキ、ホンダ、KTM、アプリリア、モトグッツィ、QJモーター、ベスパ、イタルジェットという豪華8メーカー、計23台のバイクが用意されていた。

事前に告知されていた20台のほかに、390アドベンチャーRなど3車種が追加されて計23台のラインナップになっていた

全国でも試乗車が少数だというKTM・390アドベンチャーRが、急きょ試乗ラインナップに追加された。同系エンジンの390 SMCR（左）との乗り比べをする参加者の姿も

MFD名古屋の試乗会は、市街地を中心に約10kmのコースを走行する形式。信号や交通状況を含めると40～50分ほどの実走時間となり、街乗りでの扱いやすさをしっかり確認できる。

店長の神野さんは「街中での取りまわしやクラッチミート、低速の粘りなど、最も使うシーンを体験してほしい」と話す。 参加者からも「短い距離でも車両の個性がよく分かった」「街乗りでの扱いやすさを確認できた」という声が多かった。

今回の試乗会はKTM名古屋との合同開催ということもあり、KTMの最新モデルを中心に、普段はなかなか試乗できない海外モデルも並んだ。アプリリアやモトグッツィなども扱うMFD+KTMならではの幅広いラインナップとなっていた。

KTM・1390スーパーデュークR エボ

（KTM名古屋） KTM・1290スーパーデュークGT

（KTM名古屋） アプリリア・RS457

（MFD名古屋）

目玉はやはりGSX-8R/8TT。さらに“あの”Vツインカタナも用意

試乗は予約制で、1日あたり3台まで乗ることが可能。人気が集中したモデルは、やはり新型のGSX-8R/8TT。とくにGSX-8TTはネオレトロ調の外観だけでなく、2気筒エンジンの軽快な走りに驚く声が寄せられていた。

MFDにてスズキSV650Xベースで制作したコンプリートマシンMFD 650 KATANA スズキかKTMか？ 注目の最新モタードを乗り比べられる貴重な機会となっていた

また、MFDが販売する、VツインのSV650Xにカタナ風カウルを付けたカスタム車「MFD 650 KATANA」など、変わり種の車両も。このほか、直接のライバルとなるDR-Z4SMとKTM390 SMCRの乗り比べをする参加者も多かったようだ。

参加者の声

試乗バイク：KTM・1390 SUPER DUKE R EVO（大輔さん／バイク歴:1年）

今回の試乗会が人生初の大型バイクで、しかも愛車（390デューク）より排気量が3倍も大きい車両を予約したので緊張しましたが、乗ってみると取りまわしがラクでコーナリングも軽いことにビックリしました。 今ちょうどステップアップを考えていて「リッターバイクは街乗りが難しいかな？」と不安でしたが、イメージが180度変わりました。試乗コースが長かったおかげで、パワー感やハンドリング、各部の操作感などをじっくり確かめられましたので、ますます1390が欲しくなりました。

試乗バイク：スズキ・GSX-8TT（QAN－カン‐さん／バイク歴:25年）

GSX-S1000GT・ストリートトリプル・CT125ハンターカブに乗っています。4，3，1気筒のバイクに乗っているので、2気筒のミドルバイクを検討中です。スズキの800㏄2気筒エンジンは評判がいいと聞いていましたが、具体的に何がいいのか他社と乗り比べたかったんです。そんな要望にピッタリだったのがMFD試乗会でした。 8TTのほかにもモトグッツィ・V7ストーンやアプリリア・RS457とミドルツインばかり予約しました。こうやって乗り比べながら「どのバイクにしようか」と考える時間が最高に楽しいですね。

試乗バイク：Moto Guzzi・V7 STONE（鈴木さん／バイク歴:20年）

妻もバイク乗りでQJモーターのSRV250Aが気になっているそうなので、私が代わりに試乗に来ました笑。私が欲しいのはV7ストーンです。試乗したところ、縦置きエンジンが非常に味わい深いこと、意外と“立ち”が強く直進安定性が高いこと、のんびりツーリングに向いていそうなバイクだということがよくわかりました。 特殊なバイクなので、貴重な体験ができてよかったです。妻のバイク選びの参考にもなりましたし、また参加したいですね。

試乗バイク：KTM・890DUKE GP（へごやまさん／バイク歴:9年）

トライアンフ・タイガー800に乗っています。タイガーを買った当時、同じように試乗会に参加して790に乗ったんです。そのときの刺激的な乗り味が忘れられず、何年かぶりに参加しました。 ストリートファイターの890のほかに、モタードのDR-Z4SM、ツアラーのハヤブサに乗りましたが、これだけの短時間でいろんなジャンルのバイクに乗れる試乗会はめずらしいと思います。実はバイク熱が冷めかけていたのですが、春のバイクシーズンに気持ちよくバイクに乗れたことで楽しさを再確認できて、将来に乗ってみたいバイクのイメージを固めるいい機会になりました。

試乗の相談や愛車のステップアップもMFDにお任せ！

今回の試乗会では、参加者から「購入の参考になった」「試乗して印象が変わった」といった声が多く聞かれた。 はじめてのバイク選びや大型バイクへのステップアップを考えるユーザーにとって、豊富な在庫と試乗車を備えているMFDは、実車を取りまわしたり、試乗したりしながら不安を解消できる点は非常にありがたい。

そして、乗り替えの場合も、全メーカー・全車種に下取りを対応しているため、乗り換えまでの流れが非常にスムーズという利点もある。

さらにMFDの特長を挙げると、取り扱いメーカーの多さと在庫数がある。スズキ、ホンダ、ヤマハ、カワサキといった国内4メーカーに加え、ベスパ、ファンティック、モトグッツィ、アプリリア、QJモーターなど海外ブランドまで幅広く網羅している。

ベスパ QJモーター ファンティック

一般的なディーラーでは特定メーカーの車種しか比較できないが、MFDではメーカーの壁を超えた多種多様なバイクを「見て、触れて、乗って」選ぶことができ、自分に合うバイクを見つけやすい環境が整っている。

次回の試乗会も、愛車選びの大きなきっかけになる

MFDグループは全国に12店舗を展開しており、年2回（春と秋）に試乗会を開催している。次回の開催予定は秋。もちろんMFD名古屋も開催予定だ。 幅広いメーカー、ジャンルを扱うMFDだからこそ、気になるバイクをまとめて試せる。

バイク選びで失敗しないコツは、広いメーカー、広いジャンルのバイクにじっくりと乗れるスタイルの試乗会に参加することだ

次の愛車選びに迷っているなら試乗！ 気になるバイクがあるなら試乗!! バイクの楽しさを再認識したいなら試乗!!!。 試乗会には新しいバイクとの素晴らしい出会いが待っている。今秋（2026年）に開かれるMFD名古屋の試乗会も、そのための最適な場となるハズだ。

MFD東京店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・ROYAL ENFIELD正規取扱店・ITALJET正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

東京都江戸川区東葛西4-2-10

TEL:03-5676-1414

FAX:03-5676-0087

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD横浜店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・・ITALJET正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

神奈川県横浜市旭区西川島町1-4

TEL:045-372-3660

FAX:045-372-3670

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD埼玉戸田店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・FANTIC正規取扱店・ITALJET正規取扱店）

埼玉県戸田市笹目4-19-21

TEL:048-449-0502

FAX:048-449-0503

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD静岡清水店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・Husqvarna正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・ITALJET正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

静岡県静岡市清水区袖師町500-1

TEL：054-363-0811

FAX：054-363-0812

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD名古屋店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・VESPA正規取扱店・APRILIA正規取扱店・MOTO GUZZI正規取扱店・ITALJET正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

愛知県名古屋市天白区植田南2-1104

TEL:052-838-8588

FAX:052-838-8589

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD大阪店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・Husqvarna正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

大阪府東大阪市中野南2-44

TEL:072-968-2121

FAX:072-968-2122

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD大阪寝屋川店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

大阪府寝屋川市河北東町1-15

TEL:072-811-0061

FAX:072-811-0062

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD神戸店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・VESPA正規取扱店、APRILIA正規取扱店・MOTO GUZZI正規取扱店・ITALJET正規取扱店・QJMOTOR正規取扱店）

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1084-1

TEL:078-974-8878

FAX:078-974-8879

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM TOKYO BAY

GASGAS TOKYO BAY店

Husqvarna Motorcycles TOKYO BAY店

（KTM正規ディーラー・HusqvarnaMotorcycles正規取扱店・GASGAS正規取扱店）

東京都江戸川区一之江1-9-16

TEL:03-6231-5927

FAX:03-6231-5937

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM 柏店

GASGAS 柏店

Husqvarna Motorcycles 柏店

（KTM正規取扱店・HusqvarnaMotorcycles正規取扱店・GASGAS正規取扱店）

千葉県柏市風早1-10-5

TEL:04-7157-2001

FAX:04-7157-2002

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM NAGOYA

（KTM正規ディーラー）

愛知県名古屋市天白区中平4-205

TEL:052-800-2755

FAX:052-800-2780

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM 沖縄

（KTM正規ディーラー）

沖縄県浦添市大平2丁目 21-1 1F

TEL:098-988-8601

FAX:098-988-8602

営業時間：平日・土・祝 10:30 ～ 19:00

日 11:00 ～ 18:00

定休日：毎週水曜日・第1、3火曜日

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（編集協力：株式会社ワースワイル）