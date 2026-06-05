猛虎の主軸を迎え、西武・平良は闘志を激しく燃やした。３点リードの４回無死一塁。「あの場面は結構しっかり力を入れて投げた」。３番・森下を右飛に打ち取ると、４番・佐藤、５番・大山をいずれも１５５キロ直球で空振り三振に斬った。マウンドを丁寧に足でならし、ベンチにゆっくりと引き揚げた。

冷静に、淡々とアウトを重ねた。初回１死一塁から森下を併殺打に仕留めてリズムをつかむと、４回まで二塁も踏ませない。５回２死二塁で代打・嶋村に中前適時打を許し、自身の連続イニング無失点は１９で止まったが、「久々の失点だったんで、まあそういう時もあるかなって感じ」と切り替え、６回は無死一塁から森下を遊ゴロ併殺打、佐藤を二ゴロに打ち取るなどクリーンアップ３人相手に計８打数無安打２奪三振と仕事をさせず。７回４安打１失点で４勝目をつかんだ。

平常心を貫いた。沖縄・八重山商工から１７年ドラフト４位で西武に入団した右腕。甲子園出場経験はなし。高校通算本塁打も「数えてなくて。プロ入るときに雑誌で通算何本みたいなの載ってて、『あ、数えるんだ』って思った」と聖地とは無縁の高校時代を送った。憧れの舞台で待望の初先発初勝利…かと思いきや「そんなに特別な感じはない」とここでも冷静だった。

規定投球回に再び到達し、防御率０・７５で一気にトップに浮上した。「防御率は味方に助けられたのも絡んでくるので気にしていない。しっかり三振が取れてフォアボールが少ないピッチャーを目指したい」と慢心はなし。さらなる高みへ向け、淡々と腕を振り続ける。（大中 彩未）