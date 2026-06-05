おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日(金)に公開！

この度、「トイ・ストーリー」シリーズが描いてきたテーマの集大成を予感させる感動的な日本版予告が解禁されました。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』日本版予告解禁

おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいました。

想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していましたが、ある日タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変！

「みんなの時間がタブレットに支配されている」――

他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…危機を感じたジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってきます。

久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、”デジタル“という史上最大の脅威へと立ち向かうが…

ジェシーの思いにグッとくる感動の日本版予告解禁！

今回解禁された映像は、カウガール人形のジェシーとかつての持ち主・エミリーとの思い出の一場面から始まります。

かつてジェシーはエミリーのもとで大切にされていましたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験。

ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーでしたが、最新作では持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安がジェシーを襲います。

一方で、周りから遅れないようにタブレットに没頭していくボニーでしたが、かつて遊びの時間の中で輝いていた笑顔が失われていく…。

そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」とウッディやバズたちと共にボニーとの絆、そしてボニーの笑顔を取り戻すために立ち上がります。

「トイ・ストーリー」シリーズが30年にわたり描き続けてきたもの、それはおもちゃと人間の絆。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる”本当の役割“とは？

ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかり。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日(金)に全国公開！

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』作品紹介

監督：アンドリュー・スタントン（「トイ・ストーリー」シリーズ、「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」）

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

全米公開日：2026年6月19日

原題：ToyStory5

日本公開：2026年7月3日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、竜星涼（フォーキー）ほか

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