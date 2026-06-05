ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）にサプライズ出演した子役にネットは見覚え。「リアタイしてて驚きました」「急に映ってびっくり！！！」とドラマファンは見逃さなかった。

ドラマの公式インスタグラムが５日までに更新され、２日に放送された第９話のオフショットがアップされた。講師の大江戸役を演じる松山ケンイチと、子役２人で撮影した写真も披露された。

鮨（すし）アカデミーで行われたカウンター試験で一般客を招いてすしをふるまったシーンのオフショット。佐野史郎演じる立石船男の孫役を演じた子役２人にネットは見覚え。「どこかで見たことあるな！と思ったら」「リアタイしてて驚きました」「ライオンくんが出てきてびっくり」「やっぱりライオンくんだよね？未来のムスコも出てたし連続でこの枠に出てるじゃん！！」と反応。子役の佐藤大空（たすく）だった。

２４年のＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」で、ライオンこと橘愁人役を演じて注目を浴びた大空。同じく子役の兄・佐藤遙灯（はると）と一緒にサプライズ出演した。

ネットは「久しぶりーかわいい」「えライオンくん出てきた！！！！」「え？それ始まる前に知りたかった！もう一回ＴＶｅｒで見るわ」などと興奮した。