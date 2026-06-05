女優ゆいかれん、俳優藤林泰也が、BSテレ東連続ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（7月8日スタート、水曜深夜0時）にダブル主演することが決まり5日、同局が発表した。

碧依ぺき氏の原作コミックをドラマ化。相手の匂いで心が読めるヒロイン花澤彩芽と、クールな一面とは裏腹に妄想癖が止まらない同期男子、宮嶋翠の胸キュンオフィスラブストーリーとなる。

ゆいは、宝塚歌劇団退団後、ドラマ「リベンジ・スパイ」、「GIFT」(TBS)など多くの話題作に出演。本作が初のドラマ主演となる。藤林は、「仮面ライダーガッチャード」(テレビ朝日)、舞台「忠臣蔵」などマルチな才能を発揮している。

ゆいは「不器用な二人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたら」。藤林は「僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、魅力をお届けできたらうれしいです」などとコメントしている。

◆ゆいかれんコメント

彩芽は、特別な力を持っているからこそ、人との距離を取り、心に壁を作って生きてきた女の子です。そんな彼女が、クールでドライな宮嶋の優しさに触れながら、少しずつ人を信じて心を開いていく姿がとても魅力的だと感じています。言葉にすることの大切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった作品です。不器用な二人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたらうれしいです！ そして、私の鼻にだけ届く熱烈な「溺愛妄想」もぜひお楽しみに。

◆藤林泰也コメント

ドライでそっけない同期が、実はとんでもない妄想癖を抱えている−−。そんな宮嶋のギャップある魅力をお届けできるよう、原作の空気感を大切にしながら、試行錯誤を重ねて演じさせていただきました。僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、その魅力を映像でもみなさまにお届けできたらうれしいです！ ぜひお楽しみに！