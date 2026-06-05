「簡単ではない」MLB伝説投手が分析した投手・大谷が“打たれない理由” 衝撃を生む防御率ゼロ点台の支配力はなぜ続くのか
マウンドで異彩を放ち続ける大谷(C)Getty Images
容易に太刀打ちできないレベルになってきた。ドジャースの大谷翔平である。
現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。チームの7-0での完勝に貢献するとともに、自身今季6勝目を挙げた。
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「7対0の試合なのに、まるで20対0ぐらいでボコボコにされたような気分だ。今のオオタニはもう少年野球の中に、とんでもない怪物が混ざっているような状態。一体どこまで行ってしまうんだろう……」
これは、ダイヤモンドバックスの地元局『Arizona Sports 98.7 FM』で解説を務める元メジャーリーガーのマーク・グレース氏が漏らした言葉だ。贔屓球団が完璧にねじ伏せられ、しかも4打数3安打と打ち込まれたパフォーマンスに息をのむしかなかった。
とにかく「投手」としての活躍が洗練されてきている。当人は、試合後に米スポーツ専門局『Sport Net LA』で「前回よりは確実に良かった」と淡々と語ったが、投球の鋭さは登板毎に凄みが増している。
今の「投手・大谷」が、果たしてどれだけ圧倒的なのかは、他でもない数字が如実に物語る。計10登板（61イニング）を消化した大谷は、防御率0.74、WHIP0.79、被打率.144、被OPS.435にまでダウン。いまだ規定投球回に1イニングだけ未到達であるため、公式記録として認められていないものの、軒並みリーグの“裏1位”となる水準にある。
ではなぜ、今季の「投手・大谷」はここまでの支配力を発揮できているのか。無論、2023年の年末にメスを入れた右肘側副靭帯の状態が回復を遂げ、これまで以上に負担がかけられるようになったのも考慮すべきだが、目覚ましい技術的成長が何よりも大きな影響を生んでいるのは間違いない。
通算213勝と154セーブの偉業を成し得た大投手であるジョン・スモルツ氏は、米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるリッチ・アイゼン氏のポッドキャスト番組『The Rich Eisen Show』に出演。大谷の状態について「こんなものは見たことがない。ありふれている表現かもしれないが、そうなんだ」と指摘。「今の時代はそれぞれ単独でこれだけの結果を残すのも簡単ではない」と分析し、「投手・大谷」の何が極まってきているのかを論じた。
「僕ら投手は、普通は相手のマウンドにいる投手のことをあまり気にしないんだ。でも、彼は違う。毎晩のように打っているから、マウンドにいる相手のことも考えないといけない。だから、改めて、身体のケア、正しい食生活、そして必要な休養を取れているんだと思う」
このままの調子が続けば、サイ・ヤング賞はさることながら、3年連続でのMVP獲得も“夢物語”ではないように思えてくる。その期待感はスモルツ氏も「公平かどうかは別として、私はもうMVP、そしてサイ・ヤング賞も彼の物だと思っている。それぐらいかれがやっていることは誰にもできないことなんだ」と語る通りだ。
一体どこまで進化を続けていくのか。少なくとも現時点で、その歩みに衰えは見られない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]