「ただただ信じられない」米衝撃の二刀流…防御率0.74&打率.301の大谷翔平に「私たちは世界一のアスリートを目撃している」

大谷が投打で輝きを放ち、米国も衝撃を受けている(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間6月3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手として6回2安打無失点6奪三振で6勝目を挙げた。打者としては4打数3安打をマーク。防御率0.74で打率は.301となり、米国も衝撃を受けているようだ。

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大谷は規定投球回数にはわずか1イニング足らなかったが、防御率は0.74と驚異的な数字となっており、『MLB公式』のインスタグラムには「ショウヘイ・オオタニ:ダイヤのエース！」と記され、日本の野球漫画「ダイヤのA」をオマージュしたような作画が掲載されている。

この投稿には「オオタニは野球の歴史の中で史上最高の選手だ」「MVPとサイ・ヤング」「私たちは世界一のアスリートを目撃している」といったコメントが寄せられた。

また、米データ分析サイト『Codify Baseball』のXは「超一流の投手でありながら超一流の打者でもあるなんて、ただただ信じられない」と綴り、驚きを示した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]