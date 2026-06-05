◆ファーム・リーグ ハヤテ５―９巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

巨人の浅野翔吾外野手（２１）が４日、３号ソロを含む２安打１打点の活躍で再昇格へ猛アピールした。

ファーム・リーグのハヤテ戦（ちゅ〜る）に「６番・中堅」で先発出場。７―４と３点リードの７回１死で右腕・佐藤友に対し、カウント２―１から１４５キロ直球を捉えた打球は、左翼の頭上を越える本塁打となった。「変化球に対しても真っすぐに対しても、同じように強いスイングができている。そこは変えずに、得点圏では違ったアプローチをしたり、いろいろと工夫していければ」。５月２８日の２軍降格後は悔しさを胸に５試合連続安打をマーク。その間１８打数１０安打で打率５割５分６厘、２本塁打、４打点と絶好調だ。

同２３日に今季１軍初昇格。同日から３戦連続でスタメン出場したが、不運な当たりもあり計１０打数１安打だった。橋上監督代行は「守備面での向上は明らかにあるが、終盤の僅差で全幅の信頼を置けるかというと難しい。守備面を我慢できるくらいの攻撃力があればまた別」と、攻守で奮起を促している。

再昇格、レギュラー奪取へ。「何もかもレベルアップしないといけない。バッティングは今の状態を継続して、守備ではミスを恐れずにどんどんチャレンジしていきたい」。背番号５１は前を向き続ける。（加藤 翔平）