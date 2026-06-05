矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が6月4日、大阪・なんばグランド花月で開催された「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演。公演後の囲み取材では、初挑戦となった吉本新喜劇を振り返った。

古川騎手は「始まる直前は結構緊張したんですけど、本当に舞台に立ったらベテランの皆さんが誘導してくださったので自然な感じでできました」と初舞台を回顧。「お客さんの反応が見える分、すごく安心する面もありましたし、競馬と違ういい緊張感を味わえました」と話した。

坂井瑠星、新喜劇挑戦に「今日これを経験できたら、もう怖いものなし」…乳首ドリルは“徹夜で勉強”

吉本新喜劇に初挑戦した矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手

「とにかく楽しかった」

また、「また自分もお客さんとして別の新喜劇を見に行きたいなと思いました」と笑顔を見せた。一方の矢作師は囲み取材の冒頭、「ミスだらけですみません」と切り出し、その上で、「自分はもうとにかく楽しかったです」と公演を回顧した。

さらに今回の出演については、「古い業界なんで、いろいろ言う人もいるでしょうけど、全てはやっぱり競馬っていう素晴らしいスポーツを少しでも広げたいという思いが一番なんで、その一つの助けになればいいなと思っています」とコメント。競馬の魅力をより多くの人へ届けたいという思いを語った。

競馬場とは異なる笑いの舞台に立ったチーム矢作。競馬の魅力を伝える新たな機会として、その時間を満喫していた。