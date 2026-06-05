東京シティ競馬（TCK）は、7月1日に大井競馬場で行われる上半期ダートチャンピオン決定戦・第49回帝王賞（Jpn1）に向けた新テレビCM「帝王賞STAR☆T」篇を、6月4日から公式YouTubeで公開した。TCKイメージキャラクターを務める俳優の横浜流星が出演し、レースコピー「地上最強のダート馬を決めようじゃないか。」とともに、帝王賞の魅力を発信する。なお、地上波テレビなどでの放映は6月14日から開始される。

今年40周年を迎えるトゥインクルレースを展開するTCKは、「日本を輝かせるトゥインクルレース。STAR☆T」を2026年度のコミュニケーションテーマに掲げている。

今回のCMでは、クールなスーツ姿の横浜がTCKの観戦型レストラン「ダイアモンドターン」でチェス盤を前に静かにたたずむ。「年齢とか、性別とか、一切関係なし。帝王と呼べるのは一頭だけだ。」というモノローグとともに駒を進め、最後はカメラ目線で「帝王は、誰だ？」と問いかける印象的なシーンで締めくくられる。

CMソングには、中島美嘉が歌唱する「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を引き続き採用。トゥインクルレースでおなじみのメロディーをベースに、帝王賞仕様へ歌詞を一新し、レースの世界観を盛り上げている。

撮影はTCKの観戦型レストラン「ダイアモンドターン」で行われた。ドレスアップした衣装やクールなヘアスタイルに加え、チェスの駒を差し出す仕草など、大人びた魅力が際立つ映像に仕上がっている。一方で、緊張感のある撮影が続く中、「撮影OK」の声がかかると安堵の表情を見せる場面もあった。