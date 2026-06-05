HUNTER×PLAZA限定コレクション登場♡雨の日もおしゃれな新作4選

英国王室御用達ブランドとしても知られる「HUNTER」から、PLAZA限定コレクションが登場♡ブランドの象徴である赤いボックスロゴを、爽やかなブルー×ラメ仕様にアレンジした特別なデザインが魅力です。梅雨や夏のお出かけシーズンに活躍する傘やバッグなど、機能性とファッション性を兼ね備えた限定アイテムは見逃せません。

特別仕様のブルーロゴが目を引く♡

今回のコレクションでは、HUNTERのアイコニックなロゴをPLAZA限定のブルー×ラメデザインにアレンジ。

爽やかで洗練された印象に仕上げられ、夏のコーディネートにもぴったりです。

さらに、PLAZA別注として初登場する晴雨兼用のコンパクト傘をはじめ、普段使いしやすいバッグアイテムもラインアップ。

実用性だけでなく、持つだけで気分が上がるデザイン性も魅力です♪

ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラが進化！夏を快適にする新作登場

毎日使いたい注目アイテムをチェック

コンパクト傘（晴雨兼用）

価格：各7,150円(税込)

カラー：オフホワイト、ブラック

日傘としても雨傘としても使える便利な晴雨兼用タイプ。コンパクトなサイズ感で持ち歩きやすく、持ち手部分にもロゴをあしらった特別感のあるデザインです。

サコッシュバッグ

価格：7,150円(税込)

軽量かつ撥水仕様で、デイリー使いにぴったり。ブルーロゴネームとオフホワイトのロープやファスナー引き手がアクセントになり、シンプルながら存在感のある仕上がりです。

2WAYトートバッグ

価格：10,450円(税込)

PLAZA限定フォルムで登場する特別モデル。軽量かつ撥水機能を備え、トートバッグとショルダーバッグの2WAYで使用可能。通勤や通学はもちろん、アウトドアシーンにも活躍します。

【販売情報】

発売日：2026年6月4日（木）より順次発売

販売店舗：全国のPLAZA、PLAZAオンラインストア

雨の日も晴れの日もおしゃれを楽しもう♡

機能性とデザイン性を兼ね備えたHUNTER×PLAZAの限定コレクションは、これからの季節に大活躍間違いなし♡

晴雨兼用傘や軽量バッグなど、毎日の暮らしを快適にしてくれるアイテムが揃っています。

ここでしか手に入らない特別なブルーロゴデザインとともに、梅雨も夏もおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。