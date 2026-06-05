◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人がオリックス相手に全て逆転での同一カード３連勝を飾った。同点の８回、不振に苦しんでいた泉口友汰内野手（２７）が左翼フェンスを直撃する適時二塁打を放って試合を決めた。初回に１点先行されたが、２回にキャベッジの１１号ソロで追い付き、先発・田中将が７回１１２球１失点の熱投で試合を作った。今季リーグ最多の１４度目の逆転勝ちで３０勝に到達。貯金を５とし、５日からは本拠・東京Ｄでロッテと３連戦を迎える。

泉口（巨）が８回に勝ち越し二塁打を放ち、これが決勝打になった。

今季、泉口の決勝打は４月１日対中日戦で先制安打、同８日対広島戦で逆転２ランを打って以来３本目。殊勲安打も３月２９日対阪神戦の勝ち越しソロを含め４本目で、殊勲打もＶ打も４月８日以来の久々だった。

開幕から負傷離脱前の４月１９日までは、１９試合で、７０打数１９安打の打率．２７１（［本］〈３〉、８打点）だったが、１軍復帰した５月４日以降は、２３試合、８０打数１１安打の．１３８（［本］なし、３打点）と低迷。この日も安打は決勝打の１本。１試合２安打以上のマルチ安打は、離脱前には２度の３安打を含め５度あったが、復帰後は１度だけ。昨年、チーム最多４２度のマルチ安打をマークした泉口とは思えない苦悩ぶりだ。

復帰後初の殊勲＆勝利打点をきっかけに安打も増やしたい。（福山 智紀）