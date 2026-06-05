今日5日の関東地方は、午前中ほど多くの所で晴れそうです。千葉県の一部では、にわか雨がありますが、降り方は弱いでしょう。北東からの涼しい風が吹いて、日中の気温はこの時期としては低めの予想です。

日差しのもとでも暑さ控えめ 昼間も長袖で良さそう

関東地方は、午前中ほど晴れる時間が長いでしょう。雲が増える午後も、ときおり日差しが届きます。

海からの湿った北東風が吹くため、千葉県では銚子など太平洋沿岸の地域を中心に雨雲のかかる所もあるでしょう。雨は降っても一時的で、降り方も弱い見込みですが、折り畳みの傘を持っておくと安心です。

この北東風が、気温の上昇を抑えます。

予想最高気温は、この時期としては低いでしょう。23℃前後の所がほとんどで、昼間も長袖で良さそうです。ただ、湿度が高く、駅の構内など風通しの悪い場所では、少し蒸し暑く感じられるかもしれません。半袖の上に長袖のシャツを羽織るなど、調節のしやすい服装がおすすめです。

梅雨入り間近 7日〜8日は広く雨

明日6日(土)も日差しがあるでしょう。夜は厚い雲に覆われ、山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。

その先は、前線や低気圧の影響を受けやすくなり、曇りや雨の日が増えるでしょう。

特に、7日(日)の午後〜8日(月)の午前は、低気圧が発達しながら通るため、関東全域で雨となりそうです。沿岸部を中心に、雨や風が強まることもあるでしょう。この雨を契機に、梅雨入りが発表される可能性があります。



気温は平年並みかやや高いでしょう。湿度も高く、蒸し暑さが増してきます。体調の管理に加えて、食品の管理にも、いっそう気を配ると良さそうです。