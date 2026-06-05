7月25日から8月23日にかけてフジテレビ本社屋にて開催されるイベント『お台場ファンライジング～ 楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～』にて、「ちいかわ おばけの森」が開催されることが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。

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『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがXに投稿している漫画作品。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、アニメ公式アカウントのフォロワーは現在までで466万人を突破している。さらに『日本キャラクター大賞 2025』ではグランプリを獲得。2022年、2024年とグランプリを受賞して以来3度目の受賞を果たした。『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル内で公開されている動画の総再生回数は4.85億回を突破している。

『お台場ファンライジング～ 楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～』では、おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では“水みくじで運試し”や“スーパージャンボヨーヨーつり”に挑戦できる。さらに、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のフォトスポットや限定の来場者特典の配布も行われる。

あわせて公開されたメインビジュアルには、大きな満月が光を放つ夜の森の中で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが、おばけになってふわりと宙に浮かんでいる。足元には光る不思議なキノコが生い茂り、周囲には怪しげな青やピンク、黄色の人魂がゆらゆらと漂う、どこか不穏でファンタジックな世界観が表現されている。

また、フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、本イベントのイラストを使用した商品が登場。マスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなどのグッズが大集合する。ほかにも『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品が販売され、22階店舗では限定のノベルティも配布される。（文＝リアルサウンド編集部）