開催：2026.6.5

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 8 [オリオールズ]

MLBの試合が5日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとオリオールズが対戦した。

Rソックスの先発投手はブラヤン・ベロ、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。

1回表、3番 アドリー・ラッチマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BOS 0-1 BAL、6番 レオディ・タベラス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BOS 0-2 BAL、8番 コビー・メヨ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BOS 0-5 BAL、1番 テーラー・ウォード 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BOS 0-6 BAL

5回表、5番 サミュエル・バサロ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BOS 0-7 BAL、7番 コルトン・カウセル 7球目を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BOS 0-8 BAL

6回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-8 BAL

9回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-8 BAL

試合は2対8でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで3勝6敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで2勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 05:24:08 更新