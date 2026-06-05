日本サッカー協会の宮本恒靖会長が4日、東京都内で国税庁の江島一彦長官から感謝状を贈呈された。同協会は2024年10月から国税庁の広報大使を務め、試合会場での広報動画の紹介、横断幕を用いた選手のPR活動など協力。江島長官は「大変積極的にご協力いただき、心から感謝しています。さらに強力関係を深めながら税の大切さをお伝えしていければ」と語った。

この日は感謝状の贈呈に先駆けて、同協会と国税庁が共同制作した「税金クイズ」の発表イベントを開催。1次リーグF組で日本など4カ国の中で消費税率が一番高い国を問う問題（答えは25％のスウェーデン）などW杯北中米大会（11日開幕）に関連した全5問を国税庁の動画チャンネルで配信している。

宮本会長は「難しそうに見えるが、小学生でも答えられるような優しさがあり、大人も勉強になる」と手応え。W杯開幕を控える日本代表には「優勝を目指して戦うことを公言しているので、協会としていろんなバックアップしてきた。チーム全員の気持ちを一つにして高みを目指してやってもらいたい」とエールを送った。