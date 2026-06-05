◇交流戦 DeNA8―7楽天（2026年6月4日 横浜）

帰ってきたDeNAの「チームの顔」が奇跡的な大逆転劇の立役者になった。

7―7の9回2死一、二塁。暴投の間に、代走で途中出場した三森が二塁から一気にホームへ。クロスプレーとなったがタッチをかいくぐり、右手を伸ばしベースを触った。アウトと判定されたが、リプレー検証の結果、サヨナラの生還が認められると、ナインはベンチから飛び出した。

右太腿裏の肉離れから、牧が41日ぶりに戦列に復帰。「2番・二塁」でスタメンに名を連ねた。「フワフワしていた」と3打席目まで無安打だったが、0―7の8回に、球場もチームも牧自身もスイッチが入った。

「何とかしたいと思って打席に入った」と、無死三塁からの中前適時打で空気が一変し「マシンガン打線」が目覚めた。5―7の2死満塁でこの回2度目の打席へ。初球を左前に運ぶ2点打で試合を振り出しに戻した。執念の13人攻撃だった。

牧の離脱中、チームは33試合で12勝19敗2分け。「テレビ画面越しでも、らしくないところも見えた」ことも。それでも復帰初戦で連敗ストップに貢献し「何かが変われる一日になったんじゃないかな」とうなずいた。

7点差の逆転は日本一になった24年5月11日の阪神戦以来2年ぶり。リーグ優勝と日本一に輝いた98年にも7月15日巨人戦で記録していた。「牧は本当に空気を変えてくれる選手。ここから巻き返すきっかけになる試合になれば」と相川監督。大逆転勝利は“秋の歓喜”につながる吉兆かもしれない。（重光 晋太郎）

≪7点差以上逆転勝ちセパ最多12度目≫DeNAが7点差をはね返してサヨナラ勝ちした。チームの7点差以上の逆転勝ちは24年5月11日阪神戦（2―9→11―9）以来2年ぶり12度目。8、9回の2イニングだけで7点差を逆転したのは球団史上初めてだ。7点差以上逆転勝ち12度は阪神、オリックスの8度を上回る12球団最多。また、交流戦の7点差逆転勝ちは10年6月2日中日戦のオリックス（0―7→10―7）、昨年6月15日広島戦の日本ハム（0―7→8―7）に並ぶ最大得点差の逆転劇となった。