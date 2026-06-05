◇交流戦 ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日 神宮）

「神宮の申し子」は、ヤクルト戦だからこその勝利投手賞の景品を喜んだ。ロッテ・小島は大型ビジョンに映し出されたヤクルト製の化粧品「パラビオ」を見て「2年前ももらったんですよ」。サブロー監督の“演出”に応え、24年5月28日以来737日ぶりの神宮での登板で2勝目だ。

「中12日も空いたのでうずうずしていた。体力があり余っていたので初回から飛ばした」。先発全員右打者を並べてきた相手打線に、5回まで無安打投球。7回114球を投げ3安打1失点で降板する際には、指揮官に8回の続投を志願したが「さすがに駄目でした。次は球数少なくいくように」と話した。

そのサブロー監督が、早大時代に慣れ親しんだマウンドを用意してくれた。前日先発の明大OBの毛利とともに「神宮の申し子2人を（先発に）立てた。懐かしさ、投げやすさもあると思って」とあえて間隔を空けて起用。小島は東京六大学リーグで1年春から63試合に登板し、通算22勝を挙げた。かつての庭での好投。「もう8年もたっているんであんまり覚えてないけど…。悪い印象はないですね」。指揮官は「素晴らしかった。久々にいい小島を見られた」としてやったりだ。

2年前の白星は豪雨の中で5回降雨コールドゲーム。「今日も雨が降りかけて危なかった」と話した笑顔は神宮のカクテル光線でいっそう輝いた。（鈴木 勝巳）