女優の河合優実（25）が2028年度前期のNHK連続テレビ小説のヒロインに決まり、4日、東京・渋谷の同局で行われた制作発表会見に出席した。番組タイトルは「ほんのモキチ」で、歌人の斎藤茂吉と妻・輝子がモデル。オファーを最近受けて「心臓がバクバクした」と明かし、「今はもう覚悟が決まって、やる気満々です」と気を吐いた。

輝子は夫に尽くすタイプではなく、約10年の別居もあった。まさに水と油の朝ドラ史上最も不仲な夫婦をコミカルに描く。脚本は、河合が大ブレークしたドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS、24年）を手がけた宮藤官九郎氏が担当。宮藤氏は夫婦げんかを喜劇として描く上で大切な「せりふや芝居の切れ、思い切りの良さ」から真っ先に河合が思い浮かびオファーに至った。河合は宮藤氏との再タッグに「幸せです」と笑顔を見せた。

斎藤夫妻に河合が抱く印象は「盛る必要がないぐらい面白い。事実は小説よりも奇なり」。夫の死後に世界108カ国を旅するなど奔放で“猛女”とも言われた輝子については「かなりエクストリームな女性」と表した。

25年度前期「あんぱん」に続き朝ドラ出演は2作目。同作を経て朝ドラを「1年かけて生き物のように変化していく。特別な作品」と捉える。その真ん中に立つことは「想像もしてなかった」と言うが「あんぱん」の現場で明るく太陽のようだったというヒロイン・今田美桜（29）の背中から「背負うものが違う。もし自分がここに立ったら、こうできるかな」との思いも抱いていた。

「あんぱん」のオーディションでは最終候補まで残り、ヒロインの座は、もう一歩のところにあった。そして、満を持しての抜てき。クランクインは来秋予定。「特別なことなので、どういうチャレンジができるかワクワクしています」と気持ちを高めていく。 （山内 健司）

《キャスティングで起用》河合は26年度後期「ブラッサム」の石橋静河（31）、27年度前期「巡るスワン」の森田望智（29）に引き続いてキャスティングでの起用となった。放送中の「風、薫る」のダブル主演のうち見上愛（25）もキャスティングで、上坂樹里（20）はオーディションだった。

《27年度後期より先に発表》27年度後期よりも先に、28年度前期の作品が明らかになる異例の発表でもあった。制作統括の板垣麻衣子氏は「こちらが早く決まりましたので先に発表させていただいた」と説明。過去にはヒロインの発表時期が前後したこともあり、18年度後期「まんぷく」の安藤サクラ（40）よりも先に19年度前期「なつぞら」の広瀬すず（27）が発表された例もある。27年度後期の作品について、コンテンツ制作局ドラマ部長の菓子浩氏は「大阪の方で順調に進んでいて、近々発表できると思います」と話した。